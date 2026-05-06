Franco Orozco vuelve a Lanús: Newell's no hará uso de la opción de compra

La dirigencia de Newell’s tomó la decisión de no hacer uso de la opción de compra por Franco Orozco, cuyo pase pertenece a Lanús. Finalizada la fase regular del Torneo Apertura , la Lepra rosarina comenzará con la reestructuración de su plantel, donde el delantero no será tenido en cuenta.

Lanús cedió a préstamo a Orozco en julio de 2025, el futbolista regresó a su club de origen en diciembre y volvió a Rosario, donde en julio de este año finaliza el vínculo. Newell's desistió de hacer uso de la opción de compra por US$2 millones por el 100% de la ficha.

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El oriundo de Canning nunca puso afirmarse en Lanús con diferentes técnicos al mando del plantel. En enero de 2024 había salido al Krylia Sovetov Samara, de la Liga Premier de Rusia , ya que no era prioridad para Ricardo Zielinski.

Reencuentro en Newell’s con Frank Kudelka

Franco Orozco y Frank Kudelka coincidieron en Lanús. Es más, tuvo un rol preponderante en el Clásico del Sur disputado el 18 de septiembre de 2022, cuando marcó el 2-0 parcial frente a Banfield. Finalmente, el Granate lo ganó por 2-1, con otro gol de Yonathan Cabral y el descuento de Andrés Chávez.

Franco Orozco, Newell's En el Torneo Apertura tuvo tres presencias.

Con la llegada de Frank Kudelka a Newell’s a partir de la 8º fecha del Torneo Apertura 2026 en el clásico rosarino, Orozco jugó 24 minutos ante Central y no volvió a ser tenido en cuenta. Previamente apareció frente a Deportivo Riestra (16 minutos) y Banfield (32 minutos). En su estadía disputó 10 partidos, mientras que con la camiseta Granate suma 105, con 15 goles y 10 asistencias.

Qué decisión tomará Mauricio Pellegrino

Con un Newell’s mejorado en el tramo final del Torneo Apertura, pero sin haber clasificado a los play-offs por el título del primer semestre, comenzarán los primeros movimientos de altas y bajas. Y Franco Orozco ya forma parte de esta última.

El futbolista de 24 años deberá reintegrarse al plantel de Mauricio Pellegrino que, conjuntamente con la dirigencia, deberá tomar una decisión respecto al futuro del jugador.

A priori, el DT tiene los extremos cubiertos, con buen recambio, por lo que se espera que llegue alguna oferta para volver a prestarlo o cerrar una venta definitiva. Las posibilidades de que quede en el club son remotas.