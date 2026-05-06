De qué se trata el proyecto de Banfield en el predio de Luis Guillón

Mientras continúa abocado a regularizar su situación económica, Banfield se anima a soñar con nuevos proyectos y una de las obras que está en la mente de los dirigentes se centra en el predio de Luis Guillón , con el objetivo de seguir mejorando sus instalaciones.

La idea se aboca a la construcción de una tribuna cabecera en la cancha número 2 del Campo de Deportes , donde juegan generalmente la reserva y las categorías juveniles cuando hacen de local.

De nuevo afuera. Otro torneo con Banfield lejos de la pelea por el título

El proyecto fue acercado por un socio, así lo informó Código Banfield , y consta de un espacio construido a dos metros de altura, que tendrá capacidad para 180 personas como máximo. Con esto, el club busca darle más comodidades del público y mejorar la visión de los partidos en esa cancha.

De acuerdo a lo informado, la estructura sería construida de hormigón armado y se podría realizar en diferentes etapas. Sin embargo, hasta el momento, no hay una confirmación ni fecha de inicio de obra , ya que está esta propuesta se encuentra en etapa de evaluación por parte de la cúpula dirigencia del Taladro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CodigoBanfield/status/2051829687077200302&partner=&hide_thread=false Así sería la nueva tribuna en la cancha N°2 del Campo de Deportes.



El proyecto contempla una estructura elevada para mejorar la visual del campo de juego.



Capacidad: 150 a 180 personas.

Altura: 2 metros.

Construcción en hormigón armado.

Posibilidad de obra por… pic.twitter.com/GID1RkHTHD — Código Banfield (@CodigoBanfield) May 6, 2026 Cuenta X Código Banfield.

En ese sentido, el tema más importante es la financiación de la obra para darle desarrollo. En Banfield no quieren seguir agrandando la deuda del club. Por eso, para confirmarse el proyecto, se buscará la manera de poder avanzar sin alterar la economía ni el cumplimiento de los trabajadores.

Banfield, con la cabeza en la Copa Argentina

En simultaneo a esta propuesta que buscan darle forma, Banfield continúa preparándose para el cruce de este viernes ante San Martín de Tucumán por la Copa Argentina.

Después de la victoria del sábado ante Barracas Central, con la que cortó una importante seguidilla de visitante, el Taladro quiere cerrar el semestre con una alegría. Y eso es lo que buscará conseguir ante el conjunto tucumano, actualmente en la Primera Nacional. De ganar, mejoraría lo hecho el año pasado y se metería en los octavos de final.