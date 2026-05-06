miércoles 06 de mayo de 2026
Escribinos
6 de mayo de 2026
Mejoras.

De qué se trata el proyecto de Banfield en el predio de Luis Guillón

La dirigencia del Taladro planea realizar una obra en la cancha 2 del Campo de Deportes que optimizará la experiencia del público en ese sector.

Banfield quiere mejorar las instalciones del predio de Luis Guillón.
Banfield quiere mejorar las instalciones del predio de Luis Guillón.

Mientras continúa abocado a regularizar su situación económica, Banfield se anima a soñar con nuevos proyectos y una de las obras que está en la mente de los dirigentes se centra en el predio de Luis Guillón, con el objetivo de seguir mejorando sus instalaciones.

La idea se aboca a la construcción de una tribuna cabecera en la cancha número 2 del Campo de Deportes, donde juegan generalmente la reserva y las categorías juveniles cuando hacen de local.

Lee además
Banfield cortó con las derrotas como visitante.
De nuevo afuera.

Otro torneo con Banfield lejos de la pelea por el título
Mauro Méndez 
Va por todo.

Banfield quiere comprar a Mauro Méndez para después venderlo

El proyecto fue acercado por un socio, así lo informó Código Banfield, y consta de un espacio construido a dos metros de altura, que tendrá capacidad para 180 personas como máximo. Con esto, el club busca darle más comodidades del público y mejorar la visión de los partidos en esa cancha.

De acuerdo a lo informado, la estructura sería construida de hormigón armado y se podría realizar en diferentes etapas. Sin embargo, hasta el momento, no hay una confirmación ni fecha de inicio de obra, ya que está esta propuesta se encuentra en etapa de evaluación por parte de la cúpula dirigencia del Taladro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CodigoBanfield/status/2051829687077200302&partner=&hide_thread=false

En ese sentido, el tema más importante es la financiación de la obra para darle desarrollo. En Banfield no quieren seguir agrandando la deuda del club. Por eso, para confirmarse el proyecto, se buscará la manera de poder avanzar sin alterar la economía ni el cumplimiento de los trabajadores.

Banfield, con la cabeza en la Copa Argentina

En simultaneo a esta propuesta que buscan darle forma, Banfield continúa preparándose para el cruce de este viernes ante San Martín de Tucumán por la Copa Argentina.

Después de la victoria del sábado ante Barracas Central, con la que cortó una importante seguidilla de visitante, el Taladro quiere cerrar el semestre con una alegría. Y eso es lo que buscará conseguir ante el conjunto tucumano, actualmente en la Primera Nacional. De ganar, mejoraría lo hecho el año pasado y se metería en los octavos de final.

Temas
Seguí leyendo

Otro torneo con Banfield lejos de la pelea por el título

Banfield quiere comprar a Mauro Méndez para después venderlo

Troglio, tras el desahogo de Banfield: "Fuimos justos ganadores, pero..."

López García, sobre el torneo de Banfield: "Fue un semestre muy injusto"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Adrián Arregui no juega en Temperley desde la fecha 6.
Primera Nacional.

Temperley recupera a su líder: Adrián Arregui vuelve a estar a disposición

Las más leídas

Te Puede Interesar

Emanuel y Sol, en Gran Hermano.  video
Es un escándalo.

Derecho a réplica en Gran Hermano: gritos y reproches entre Emanuel y Sol