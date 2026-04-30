Pasó otro torneo con Banfield lejos de la pelea grande

Las últimas temporadas de Banfield están ligadas a la pelea por la permanencia más que a objetivos más grandes, ya sea el título o clasificación a copas internacionales. Y el arranque de la 2026 no fue la excepción para el Taladro que comanda Pedro Troglio . Los números son la fría realidad de sus campañas.

La Copa de la Liga 2023 quedó bastante lejos. Banfield se metió entre los cuatro primeros de la zona A, bajó el mando de Julio César Falcioni. Fue 3º con 23 puntos, por detrás de Huracán (26) y River Plate (24). Obtuvo seis triunfos, cinco empates y tres derrotas, con 11 goles a favor y seis en contra.

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En el primer partido de 4º de final quedó eliminado. En el estadio La Pedrera, de San Luis, empató 0-0 frente a Godoy Cruz de Mendoza y cayó 5-3 en la definición por penales. Emanuel Insúa falló el cuarto remate de la serie.

El 2024 arrancó con la Copa de la Liga, en la que Banfield integró la zona A, finalizando en el 8º puesto entre 14 equipos participantes y sin posibilidades de clasificación. Sumó 14 puntos, producto de cuatro victorias, cinco igualdades e igual cantidad de caídas, con 14 goles convertidos y 15 encajados.

El comienzo del calvario de Banfield

La segunda parte fue peor en el torneo de todos contra todos. Terminó 27º, apenas un escalón arriba de Barracas Central, con números más que negativos: cinco triunfos, nueve empates y 13 derrotas (22-36 en goles).

Gustavo Munúa Gustavo Munúa no llegó al final de 2024.

Julio Falcioni dirigió hasta la 5º fecha, en la derrota con Independiente. En el parate posterior, la dirigencia tomó la decisión de cesantearlo y contratar a Gustavo Munúa, que llegó luego de un breve paso por el Murcia de España.

El ciclo del uruguayo duró hasta la 22º fecha, con la caída ante Argentinos Juniors. Los últimos cinco partidos los dirigió Miguel Robinson Hernández, sin victorias y perdiendo el Clásico del Sur frente a Lanús en el Florencio Sola. El Taladro finalizó la temporada con ocho fechas sin halagos.

Un Torneo Apertura para el olvido

El 2025 arrancó con ilusiones renovadas. Llegó Ariel Broggi para hacer su primera experiencia al mando de un cuerpo técnico, luego de haber sido ayudante de Eduardo Coudet. Pero. fue una continuidad del año anterior.

Tras un arranque positivo, Banfield estuvo 13 fechas sin ganar. A una jornada del final, tomó la posta Pedro Troglio. Igualmente, volvió a ocupar el anteúltimo lugar en el Torneo Apertura: (3G, 5E y 8D, con 14GF y 19 GC).

Ariel Broggi Ariel Broggi estuvo 13 fechas sin ganar en Banfield.

Con Troglio, mejoró algo, pero tampoco le dio la nafta para clasificar, sí para mantener la categoría que se festejó en el Clásico del Sur ante Lanús (2-1). Resumen del Torneo Clausura: (6G, 3E y 7D, con 15GF y 21GC).

Otra vez Banfield lo mira de afuera

El primer semestre de 2026 fue otro fracaso. A dos fechas del final, y previo a enfrentar a Atlético Tucumán, el Torneo Apertura le dio la espalda.

Con 15 puntos y habiendo perdido seis de siete partidos como visitante, el Taladro mirará nuevamente la definición por televisión. Hubo atenuantes, sí, con el mercado de pases tardío por las inhibiciones, pero el equipo no dio la talla.

Qué le deparará el Torneo Clausura luego del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026: primero saber si seguirá el técnico (con contrato hasta diciembre), sabiendo que el fantasma del descenso ronda otra vez. Confirmado esto, la necesidad de realizar un camino decoroso para cumplir el objetivo.