Pedro Troglio, en su hora más crítica: "Voy a respetar este campeonato"

No fue una derrota más para Banfield . El Clásico del Sur marca, deja heridas. Y más de la forma en que se perdió, sobre la hora, con un gol anulado por una finísima posición adelantada. Pedro Troglio dio la cara y despejó rumores sobre un supuesto llamado desde Gimnasia y Esgrima La Plata.

Otros hubieran preferido no hablar, pero el DT del Taladro tenía cosas por decir. “Tengo bien en claro que, si me quedé, me quedé en las condiciones que sabía que iba a vivir todo esto. Sabía todo lo que iba a pasar desde el momento en que acepto quedarme”, fue la tajante reflexión del oriundo de Luján.

Cuando Don Pedro tenía un pie más afuera que adentró renovó contrato. Se bancó las inhibiciones , la llegada tardía de refuerzos, jugadores clave que la dirigencia no pudo retener, paros del plantel por falta de pago, entre otras.

“Cuando ganáramos ‘qué fenómenos’ y cuando perdiera ‘sos el culpable’. Entonces medianamente voy a respetar aunque sea lo que es este campeonato, que es como debe ser”, argumentó. Con Banfield a cinco puntos de los puestos de clasificación y con el fantasma del descenso acechando, queda un camino de tres fechas: Independiente Rivadavia de Mendoza (L), Atlético Tucumán (V) y Barracas Central (V) . Después se resolverá la situación del entrenador.

El DT de Banfield dolido por la derrota en el final.

De cara a este futuro cercano, sostuvo que “analizaremos si seguimos inhibidos. Si hay miles de problemas, los analizaremos. Pero tengo contrato hasta diciembre y hablo en lo inmediato”.

Negó llamado desde Gimnasia y Esgrima La Plata

Pedro Troglio fue futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata, club al que dirigió luego en tres etapas, devolviéndolo a Primera División para 2014.

Con la salida de Fernando Zaniratto del Lobo, su nombre cobró fuerza, pero él mismo despejó los rumores. “En ningún momento hablé con gente de Gimnasia. En ningún momento le dije a alguien que iba a ir a Gimnasia”, explicó.

Troglio Gimnasia La Plata Negó contacto con Gimnasia La Plata.

En ese sentido añadió: “A nadie le dije que si ganaba me quedaba o si perdía me iba. No existe nada de eso. Yo me voy a quedar acá hasta que el club crea que uno está haciendo las cosas bien”.

Qué dijo del Clásico del Sur

Banfield no fue menos que Lanús. El empate se ajustaba al desarrollo del partido, pero pequeños detalles inclinan la balanza hacia uno y otro lado.

“El dolor es por la clase de partido que perdimos. Da lástima perderlo así en la última jugada. Lo perdimos por un detalle, le cayó la pelota en el área al ‘9’ de ellos”, describió el entrenador del Taladro sobre el desenlace del Clásico del Sur.

La polémica de la noche en la Fortaleza se instaló por el gol anulado a Mauro Méndez. El VAR, a cargo de Facundo Tello trazó líneas y el árbitro Nicolás Ramírez anuló la gran jugada de Lautaro Villegas que definió el uruguayo. “Fue muy fina, hay una cámara que parece que no fue”, se lamentó Troglio.