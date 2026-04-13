Banderazo en Banfield para despedir a los jugadores en la previa del Clásico del Sur con Lanús

El centro de Banfield, Maipú y Alsina, se tiñó de verde y blanco.

El centro de Banfield, Maipú y Alsina, se tiñó de verde y blanco.

El centro de Banfield , Maipú y Alsina, se tiñó de verde y blanco. Cientos de hinchas del Taladro se acercaron al banderazo para alentar y despedir a los jugadores que van al estadio de Lanús a disputar el Clásico del Sur.

El banderazo arrancó puntual, tal como estaba convocado, a las 16.30 porque se calculaba que a las 17 aproximadamente pasaba el micro con los jugadores. Entonces, personal de Tránsito de Lomas de Zamora cortó la avenida Alsina en sus dos direcciones, entre Cochabamba y Talcahuano.

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Las banderas y bengalas fueron protagonistas en una tarde a puro aliento en la que el Taladro buscará en La Fortaleza aferrarse al historial que lo tiene arriba y por varios cuerpos de ventaja. Sin embargo, en las estadísticas, el Granate está algo mejor en el Torneo Apertura.

El apoyo de los hinchas es más que necesario. Si bien el Clásico del Sur es un partido aparte, la campaña de Banfield como visitante es alarmante. Junto a Atlético Tucumán no solo son dos de los seis equipos que no ganaron en esa condición, sino que los únicos que no sumaron al menos una unidad fuera de sus respectivos estadios.

¿La canción que más se escuchó? "Ponga huevos, huevos el Taladro, ponga huevos, huevos sin cesar. Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar".

Pedro Troglio podría repetir el equipo que perdió en La Paternal. El zaguero Sergio Vittor venía de una lesión y salió en el entretiempo, reemplazado por Santiago Daniele. No hubo parte médico. Además, habrá que ver si Santiago Esquivel se recuperó de la distensión en el isquiotibial izquierdo, por lo que sería una alternativa de Lautaro Villegas en el mediocampo.

El partido, que se jugará desde las 19, será arbitrado por Nicolás Ramírez, secundado por Juan Pablo Belatti y Cristian Navarro. Cuarto árbitro: Fernando Echenique. VAR: Facundo Tello. AVAR: Federico Cano. Televisa: ESPN Premium.