El curioso dato que entusiasma en Lanús en la previa del Clásico del Sur con Banfield

Lanús y Banfield chocarán este lunes desde las 19 en Cabrero y Gudi, donde se disputará un nuevo Clásico del Sur . Tanto para el Granate como para el Taladro , el encuentro toma total trascendencia por el pasado, presente y futuro.

En este tipo de encuentros, muchos fanáticos se aferran a las cábalas a la hora de salir a la cancha. Datos, estadísticas, historiales y recuerdos, aparecen en la memoria colectiva de los hinchas de ambos equipos. Cualquier amuleto es bienvenido con tal de ganar el clásico ante el rival de siempre.

En ese contexto, los hinchas de Lanús se entusiasman con un dato que representa mucho para los Granates. No será la primera vez que suceda esta situación, ya que el Granate viene de ser campeón internacional y ya sucedió el mismo acontecimiento en otras oportunidades.

Por la fecha número 19 del Clausura de 1997, Lanús recibía a Banfield tras ser campeón de la Copa Conmebol de 1996 y el encuentro iba a tener varios condimentos. Aquel equipo Granate dirigido por Oscar Garré, despedía al Taladro de la Primera División, ya que al derrotarlo por 1 a 0 con gol de Ariel Ibagaza, iba a ser el último partido de Banfield en dicha temporada para luego jugar en el Nacional B.

[LA PREVIA] Será la 3ra vez que Lanús como campeón internacional reciba a Banfield. 1997: 1-0 Lanús. Banfield descendió. Lo acompañaron 500 hinchas esa tarde. 2014: Lanús 1- Banfield 0. Banfield regresaba de la B. Silva en Lanús. 2026: este Lunes, en La Fortaleza. pic.twitter.com/gHpYwX1oQv

Para los hinchas de Lanús, ese encuentro disputado el 11 de agosto de 1997 quedará en la memoria de todos los Granates. Además, la parcialidad local despidió a los pocos hinchas visitantes que acudieron ese día a La Fortaleza. Los hinchas de Lanús se jactan que los de Banfield sólo eran 500 y todavía se desatan las burlas.

Embed - 12-8-1997 (Clausura) (19°F) Lanus:1 vs Banfield:0 (Ibagaza)

Banfield volvía a Primera y Lanús se quedaba con el triunfo

Por su parte, el 14 de septiembre del 2014 se daría una situación muy similar. Lanús le ganaba a Banfield por 1 a 0 con gol de Silvio Romero, en el regreso de Banfield a Primera División tras su estadía en la Primera B Nacional durante la temporada 2012-2013 y el Granate venía de ser campeón de la Copa Sudamericana.

Aquel equipo de Lanús dirigido por Guillermo Barros Schelotto se imponía sobre los comandados por Matias Almeyda, en un encuentro que marcaba la vuelta del Taladro a Primera. Además, en dicho encuentro Banfield iba a terminar con dos jugadores menos por las expulsiones de Nicolás Tagliafico y Nahuel Yeri.

Este lunes en La Fortaleza será la tercera vez que Lanús se enfrente a Banfield luego de ser campeón internacional. En esta ocasión, sacará a relucir la Copa Sudamericana y la Recopa celebrada recientemente y los hinchas del Granate esperan que la fiesta sea completa como en 1997 y 2014.

El gol de Silvio Romero para la victoria de Lanús en el 2014