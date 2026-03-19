El sueño del Laucha Acosta para regresar a Lanús: en qué función le gustaría volver

El Laucha Acosta se retiró del fútbol profesional y ahora acompaña a Lanús como un hincha más. Feliz por la actualidad del Granate , el ídolo dejó una frase que conecta con el corazón de todos los simpatizantes y anunció un deseo a futuro: quiere volver. De todos modos, su regreso no sería como jugador, sino que en una nueva función.

A sus 38 años, Acosta empieza a mirar el fútbol desde otros lugar. Ya desde un costado mucho más análitico, sigue siendo un referente histórico por sus consagraciones con Lanús , la última fue la Copa Sudamericana 2025, donde se retiró con gloria y su voz tiene peso propio. Además, supo ser ejemplo de muchos en el Granate y parece que su rumbo se empieza a encaminar tras el retiro.

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Lautaro Germán Acosta hoy habla como ex jugador. Ya no vuela como antes, pero su historia con Lanús no terminó. Cambió de rol, se va formando hacia un nuevo objetivo, pero el sentimiento por el Granate es lo que nunca cambia.

"Sueño con volver a Lanús como entrenador cuando sea el momento indicado. Necesito capacitarme, pero me encantaría", aseguró el Laucha, dejando en claro que su vínculo con el club está lejos de terminar.

El Laucha Acosta pasó por los estudios de ESPN en el programa F90, donde reveló uno de sus principales deseos tras dejar la práctica profesional del fútbol. Sabe Acosta lo que implica una carrera de alto rendimiento y es por eso que planifica e imagina lo que sería su futuro manejando un grupo desde el banco de suplentes.

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En #ESPNF90, Lautaro Acosta confesó su nueva meta con el Granate.



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El ADN de Lanús y el sentido de pertenencia

El Laucha Acosta considera a Lanús su casa y el lugar donde pasó gran parte de su vida, habiendo sido pieza clave en la obtención de múltiples títulos, incluyendo la Copa Sudamericana 2025. Al expresar su deseo de querer dirigir al club de sus amores, Acosta dejó en claro que su conexión con el Granate sigue viva, a pesar de reconocer que necesita capacitarse para dar el gran salto como entrenador.

En ese contexto, destacó uno de los sellos históricos del club: la formación de futbolistas. "Lanús tiene muy buena captación en líneas generales", remarcó. Y subrayó un detalle clave: muchos de los jugadores surgen de la zona, lo que fortalece la identidad del equipo.

En esa misma línea, valoró el camino de los juveniles que vienen empujando desde abajo, manteniendo una estructura que lleva años dando resultados. Lejos de quedarse en el pasado, Acosta también analizó el presente del club. Y puso el foco en una de las nuevas apariciones: Dylan Aquino.

"Tiene unas condiciones impresionantes", afirmó. "Es suplente de Ramiro Carrera y de Toto Salvio, pero fue muy importante en el recambio. Me hace acordar al Burrito Ortega". La comparación no es menor. Acosta describió a Aquino como un jugador con talento natural y capacidad para romper defensas.

"Es un enganche con buenos golpes con las dos piernas, que sabe cambiar el ritmo. Es muy fuerte y no se nota tanto", explicó.