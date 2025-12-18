jueves 18 de diciembre de 2025
Fuego cruzado.

El Laucha Acosta, contra los dirigentes: "Ellos no son Lanús; volveré"

El Laucha Acosta volvió a disparar munición gruesa contra la dirigencia de Lanús, a los que acusó de haberlo "echado del club".

Lautaro Acosta se despidió de Lanús como campeón de la Copa Sudamericana, pero para sorpresa de todos, disparando contra los dirigentes del Granate. El Laucha, junto a su hermano Rodrigo, se fueron del club y apuntó contra la Comisión Directiva.

"Para Nicolás Russo pasé de ser Presidente, como él decía, a quedar afuera de todo. Quiero creer que ellos no instalaron lo de la falta de respeto, sería aún más cruel. No hay vuelta atrás, es una decisión, me echaron. Ellos no son Lanús. Volveré", acusó Lautaro Acosta responsabilizando al presidente del Granate de su alejamiento.

Además, confesó que Nicolás Russo pasó de "ofrecernos la séptima división a no querernos más en el club". Y agregó: "Nos dijo que no ibamos a ser más parte del club a partir del 2026. Más allá de Nicolás Russo o Alejandro Marón, lo importante es Lanús. No entendí bien y me duele todo esto. Se que soy un referente e ídolo asi que no quiero que esto tome mucha trascendencia porque quiero lo mejor para el club en el futuro".

La discusión entre la dirigencia de Lanús y Lautaro Acosta

Asimimos, el Laucha hizo foco en lo que fue la charla entre la Comisión Directiva junto a él y su hermano, Rodrigo. "Se instaló que nosotros faltamos el respeto y la verdad que la mentira me duele. Quiero creer que eso no salió de ellos y que fue un telefono descompuesto. Yo no quiero creer que ellos hayan instalado eso porque ya sería más cruel por parte de ellos", aseguró el Laucha.

