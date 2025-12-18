El Laucha Acosta, contra los dirigentes: "Ellos no son Lanús; volveré"

El Laucha Acosta volvió a acusar a los dirigentes de su salida de Lanús.

Lautaro Acosta se despidió de Lanús como campeón de la Copa Sudamericana, pero para sorpresa de todos, disparando contra los dirigentes del Granate. El Laucha, junto a su hermano Rodrigo, se fueron del club y apuntó contra la Comisión Directiva.

"Para Nicolás Russo pasé de ser Presidente, como él decía, a quedar afuera de todo. Quiero creer que ellos no instalaron lo de la falta de respeto, sería aún más cruel. No hay vuelta atrás, es una decisión, me echaron. Ellos no son Lanús. Volveré", acusó Lautaro Acosta responsabilizando al presidente del Granate de su alejamiento.

Además, confesó que Nicolás Russo pasó de "ofrecernos la séptima división a no querernos más en el club". Y agregó: "Nos dijo que no ibamos a ser más parte del club a partir del 2026. Más allá de Nicolás Russo o Alejandro Marón, lo importante es Lanús. No entendí bien y me duele todo esto. Se que soy un referente e ídolo asi que no quiero que esto tome mucha trascendencia porque quiero lo mejor para el club en el futuro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/david9caruso/status/2001608691779326284&partner=&hide_thread=false 7 https://t.co/SrXErK6tdo pic.twitter.com/XmNkHzVQ3N — David (@david9caruso) December 18, 2025 La discusión entre la dirigencia de Lanús y Lautaro Acosta Asimimos, el Laucha hizo foco en lo que fue la charla entre la Comisión Directiva junto a él y su hermano, Rodrigo. "Se instaló que nosotros faltamos el respeto y la verdad que la mentira me duele. Quiero creer que eso no salió de ellos y que fue un telefono descompuesto. Yo no quiero creer que ellos hayan instalado eso porque ya sería más cruel por parte de ellos", aseguró el Laucha.

Por último, concluyó: "Yo volveré cuando tenga que ser, ellos no son el escudo. Ellos son empleados como lo fui yo. Lanús es más grande que el Laucha Acosta, que Pepe Sand, que Nicolás Russo y que Alejandro Marón. Estoy triste por esta situación". De este modo, se agrega un capítulo más al fuego cruzado entre Laucha Acosta y la dirigencia de Lanús.

