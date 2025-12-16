Cómo quedó Lanús en el ranking Conmebol 2026 y en qué bombo estará en la Copa Libertadores

Lanús se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2025 y automáticamente se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 , cuya última participación data de 2017, cuando fue finalista frente a Gremio de Porto Alegre. El Granat e, que además jugará la Recopa Sudamericana contra Flamengo , conoció el nuevo ranking de Conmebol y en que bombo estará en el sorteo del máximo certamen sudamericano a realizarse en marzo próximo.

De acuerdo al listado oficial difundido, el equipo de Mauricio Pellegrino se ubica en el Top 30, ubicándose en el 21º puesto luego de su conquista en Asunción y siendo el quinto mejor club argentino por detrás de River Plate (3º), Boca Juniors (4º), Racing Club (9º) y Estudiantes de La Plata (18º). Más atrás del Granate se sitúan Independiente (24º) y Vélez Sarsfield (26º).

El camino del Taladro y el Granate. Cómo será el fixture de Banfield y Lanús en el Torneo Apertura 2026

El debut de Lanús en torneos internacionales fue en la Copa Conmebol 1994, trofeo que ganó en 1996 frente a Independiente Santa Fe, de Colombia. Luego obtuvo dos Copas Sudamericanas, en ambas ocasiones frente a rivales brasileros, en 2013 contra Ponte Preta y la reciente ante Atlético Mineiro.

Por delante tiene la Recopa Sudamericana frente a Flamengo , campeón de la Copa Libertadores 2025 y finalista de la Copa Intercontinental que definirá este miércoles (a las 14) ante PSG, de Francia, en el estadio Ahmad bin Ali, en Rayán, Qatar. Esos partidos con el Mengao serán el 18 de febrero en la Fortaleza de Cabrero y Guidi ; y el 25 la revancha en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En qué bombo cayó Lanús

El bombo 2 tendrá a Lanús como representante argentino junto a Estudiantes de La Plata. Los restantes confirmados son: Cerro Porteño (Paraguay), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil), Junior (Colombia). A definir: Corinthians (Brasil) o Universitario de Deportes (Perú) y Libertad (Paraguay) o Barcelona (Ecuador).

Los cabezas de serie del bombo 1 serán: Flamengo, Palmeiras y Fluminense (todos de Brasil), Boca Juniors, Peñarol y Nacional (los dos de Uruguay) e Independiente del Valle (Ecuador). A definir: Liga Universitaria de Quito (Ecuador) o Libertad (Paraguay).

Embed

Los clubes del bombo 3: Rosario Central, Universidad y Coquimbo Unido (ambos de Chile), Independiente Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), Deportes La Guaira (Venezuela) y Cusco (Perú). A definir: Universitario de Deportes (Perú) o Vasco Da Gama (Brasil).

Por último, el bombo 4 tendrá a: Independiente Rivadavia de Mendoza, Platense, Universidad Central (Venezuela) y Mirassol (Brasil); más otros cuatro provenientes de la Fase 3.

Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2026

“El próximo año, la final de la (Copa) Libertadores se va a hacer en Montevideo”, señaló el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez. La capital uruguaya fue sede la final 2021 entre Palmeiras-Flamengo.

Aunque no se confirmó el escenario, todo apunta al estadio Centenario, el que más finales albergó (21) a lo largo de toda la historia. Cuenta con una capacidad para 60.235 espectadores. Los otros escenarios de la capital uruguaya son el Campeón del Siglo (Peñarol) con 40.700 personas y el Gran Parque Central (Nacional), con un aforo 37.000 asistentes.