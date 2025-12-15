El interés de Temperley por un futbolista que jugó en Platense y que pertenece a Independiente

El extremo derecho debutó en Independiente en el 2020 pero las lesiones lo tuvieron a maltraer.

Temperley se prepara para afrontar lo que será el próximo torneo de la Primera Nacional. El plantel comandado por Nicolás Domingo ya comienza a delinear lo que será la pretemporada y un nombre surgió para reforzar el equipo que será dirigido por el ex jugador de River, Banfield e Independiente , entre otros.

Se trata de Rodrigo "Chila" Márquez, quien tuvo muy poco rodaje el último año vistiendo los colores de Platense y debe regresar a Independiente, club dueño de su pase. El paso de Márquez por Platense no fue muy productivo desde lo deportivo. En su año y medio en el club apenas jugó 6 partidos y completó 108 minutos en cancha, donde no pudo convertir ni asistir. No entraría en la consideración de Gustavo Quinteros , el entrenador de Independiente , y la idea es que vuelva a salir a préstamo . Tiene contrato con el Rojo hasta el 31 de diciembre de 2027 .

Fue ofrecido a Temperley para afrontar la temporada de la Primera Nacional y el futbolista sería del agrado de Nicolás Domingo . Para el Gasolero es un jugador a recuperar que le podría dar un salto de calidad en la categoría. El delantero de 23 años debería volver a Independiente en enero, Quinteros ya avisó que no lo tiene en cuenta y si acepta jugar en Temperley el Rojo no tendría problemas en cederlo nuevamente a préstamo.

Luego de su paso por Platense, el extremo debería regresar al conjunto de Avellaneda. El futbolista debutó en la Primera de Independiente en el 2020, pero debió atravesar tres lesiones que marcaron su carrera. En el 2018, cuando jugaba en la séptima división y había firmado su primer contrato, se lastimó la rodilla derecha. En su vuelta, en septiembre de 2019 y tras jugar tres partidos en Reserva, se resintió y debió volver a ser operado. Sin dudas, la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en marzo de 2023 fue la lesión más dura que tuvo que soportar en su corta carrera.

Luego de ocho meses, volvió a sumar minutos en Independiente con Julio Vaccari como entrenador, hasta marcharse a Platense. No tuvo mucho rodaje en el conjunto de Vicente López, aunque fue parte del plantel que logró el Torneo Apertura 2025.

marquez-lesion-independiente El extremo derecho debutó en Independiente en el 2020 pero las lesiones lo tuvieron a maltraer.

Las chances para llegar a Temperley

“No me han llamado aún de Independiente. Con Platense todavía tenemos que jugar una final contra el ganador del Torneo Clausura”, expresó, en diálogo con el medio partidario Diabólicos. “Me encantaría poder quedarme en Independiente”, agregó, en relación a su deseo después de la final que Platense deberá disputar ante Estudiantes de La Plata por el Trofeo de Campeones.

Acerca de su aparición en el club, contó: “En Independiente sentí que tenía mucha responsabilidad por lo que la gente esperaba de mí. Hasta el día de hoy siento el cariño del hincha y la gente del club. Es muy lindo que te recuerden con tanto cariño”.

Sin embargo, la idea de Gustavo Quinteros es la de no contar con el jugador para el 2026. Es por eso que Temperley tiene chances de contar con el futbolista y Nicolás Domingo dio el visto bueno para que el extremo derecho se ponga la casaca del Gasolero para la próxima temporada de la Primera Nacional, aunque todavía no hay una oferta formal para su traspaso.