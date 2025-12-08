Lautaro Maldonado, el ex Temperley, a un paso de la Liga Profesional

++Lautaro Maldonado , el arquero formado en Temperley y con posteriores pasos por San Martín de Burzaco y Ferro Carril Midland, está muy cerca de pegar el salto a la Liga Profesional en este mercado de pases. Su gran año en el equipo de Lbertad llamó la atención de uno de los clubes de Córdoba e Instituto le haría un contrato por tres años al ex Gasolero , oriundo de Adrogué.

El “Laucha”, con 24 años recién cumplidos, llegó a Temperley en 2012 , donde comenzó su formación como futbolista. Después de cinco años fue promocionado al plantel profesional por Gustavo Álvarez y en 2018 realizó su primera pretemporada bajo las ordenes de Gastón Esmerado . El arquero tuvo su debut en 2022, ante Defensores de Belgrano (2-0) en condición de visitante.

En 2024, el Gasoleo lo cedió a préstamo a San Martín de Burzaco, donde fue uno de los pilares del equipo que mantuvo la categoría. Por Copa Argentina atajó un penal contra Racing, a Santiago Sosa, en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con el pase en su poder, firmó en Ferro Carril Midland , logrando marcas sorprendentes para ser campeón de los Torneos Apertura y Clausura, logrando el ascenso directo a la Primera Nacional.

Embed - Midland en Directo on Instagram: "| MALDONADO RÉCORD ABSOLUTO Lautaro Maldonado los números del arquero BI- Campeón hablan por sí solos. ENTRE LOS MEJORES ARQUEROS ARGENTINOS DE LA ACTUALIDAD PARTIDOS JUGADOS: 40 VALLAS INVICTAS: 25 GOLES RECIBIDOS: 15 (1 de penal) - Mejor racha con arco en cero (7 partidos) - 717’ minutos seguidos sin recibir goles - Arquero con menos goles recibidos del fútbol Argentino con 15GC en 40PJ - Campeón del Apertura - Campeón del Clausura - Ascenso a la Primera Nacioanal *RACHA Torneo Apertura: De local en el Ciudad de Libertad, solo le marcaron 1 gol en 10 partidos. *RACHA: Entre la fecha 16 del Apertura y la fecha 3 del clausura es decir los últimos 11 partidos recibió un solo gol. Fecha 1 vs V. Dalmine (V) 0-0 Fecha 2 vs Arg. Quilmes (L) 2-0 Fecha 6 vs Excursionistas (L) 0-0 Fecha 8 vs Sp. Italiano (V) 1-0 Fecha 9 vs Uai Urquiza (L) 3-0 Fecha 10 vs Real Pilar (V) 1-0 Fecha 11 vs V. San Carlos (L) 2-0 Fecha 13 vs Dep. Merlo (L) 0-0 Fecha 14 vs Sacachispas (V) 0-0 Fecha 15 vs San Martín Burz (L) 2-0 Fecha 17 vs Comunicaciones (L) 3-0 Fecha 18 vs Liniers (V) 2-0 Fecha 19 vs Laferrere (L) 2-0 Fecha 20 vs Fénix (V) 0-0 Fecha 21 vs Flandria (L) 2-0 …. Fecha 1 vs Villa Dalmine (L) 2-0 Fecha 2 vs Arg. Quilmes (V) 0-0 Fecha 8 vs Sp. Italiano (L) 2-0 Fecha 9 vs UAI Urquiza (V) 2-0 Fecha 11 vs V. San Carlos (V) 0-0 Fecha 12 vs Dock Sud (L) 3-0 Fecha 13 vs Dep. Merlo (V) 0-0 Fecha 16 vs Armenio (L) 0-0 Fecha 17 vs Comunicaciones (V) 0-0 Fecha 20 vs Fénix (L) 4-0 "

El interés de Instituto por Lautaro Maldonado radica en que Joaquín Papaleo -otro exGasolero- no continuará ligado a la Gloria, por lo que llegaría para competir en el puesto con Manuel Roffo, a quién le queda un año más de contrato, aunque podría ser transferido.

El año del campeón Lautaro Maldonado

25 vallas invictas

15 goles recibidos en 40 fechas

7 partidos con el arco en cero

717 minutos sin recibir goles

Arquero con menos goles recibidos del fútbol argentino

Bicampeón: Apertura y Clausura de Primera B

Ascenso directo a la Primera Nacional

Maldonado en Temperley El debut de Lautaro Maldonado en Temperley.

En el Torneo Apertura, F.C. Midland recibió un gol de local en 10 partidos jugados en el estadio Ciudad de Libertad. Por la 3º fecha se lo marcó Matías Sproat, de Brown de Adrogué (0-1).

Además, entre la 16º fecha del Apertura y la 3º del Clausura, Lautaro Maldonado encadenó la marca de recibir un gol en 11 partidos.

Temperley y Lautaro Maldonado unidos

El arquero fue viral en las redes sociales cuando le contó a su abuelo Luis que el técnico José María Bianco lo iba a poner de titular frente a Flandria por la 13º fecha de la Zona A de la Primera Nacional en 2023, en el estadio Alfredo Beranger. La reacción fue a puro llanto. “Hay que besar estas manos”, dice un abuelo.

Más adelante, Lautaro Maldonado y su familia sufrieron un grave incendio en su domicilio. En ese momento se organizó un evento cultural en la sede del club y lo recaudado fue para su entorno.

Además, durante la pandemia, junto a un grupo de amigos inició un emprendimiento en la Sociedad de Fomento Acción y Progreso de Rafael Calzada para brindarles un plato de comida a los más necesitados. En ese momento, recalcó la humildad que le inculcaron sus padres para enseñarle el camino solidario

Hoy, después de transitar un camino de lucha, esfuerzo y superación está a un paso del sueño que todo futbolista desea: pegar el salto a la Liga Profesional. Bienvenido sea.