Nicolás Domingo se convirtió en el nuevo entrenador de Temperley: así fue su presentación

Nicolás Domingo ganó la pulseada y en la carrera por ser el nuevo entrenador de Temperley puso primera para quedarse con el cargo. En una operación relámpago, convenció a los dirigentes del Gasolero y este sábado fue presentado en conferencia de prensa como el reemplazante de Rubén Darío Forestello.

El ex futbolista con pasado en River, Independiente, Banfield y Arsenal de Sarandí, entre otros, dará sus primeros pasos en la dirección técnica a los 40 años. Luego del descenso como jugador con el elenco del Viaducto , para Domingo será un gran desafío con un equipo que tiene la ilusión de volver a jugar en la Liga Profesional.

La TV del próximo año. Cuánto costará ver los partidos de Los Andes y Temperley en AFA Play

No siguen. Temperley confirmó dos bajas importantes en su plantel para la próxima temporada

El nuevo entrenador de Temperley estará acompañado por Nicolás Souto como ayudante de campo, Matías Mazzini como preparador físico y Ezequiel Gómez como entrenador de arqueros.

En su presentación, junto al presidente Alberto Lecchi , el ex jugador de Banfield sostuvo: "Cuando apareció esta posibilidad y tuvimos las entrevistas, me sedujo un montón. El lugar requiere mucho compromiso y la categoría es exigente y competitiva. Estoy muy contento por este paso que estoy dando y estoy ansioso por comenzar a dirigir, ojalá que en el 2026 haya un Temperley protagonista y vamos a trabajar para eso".

nicolas domingo gasolero Será la primera experiencia de Nicolás Domingo como entrenador.

Asimismo, consideró que "es apasionante poder empezar a dirigir y es muy lindo dar mis primeros pasos en un club con mucha historia". Y apuntó: "Tenemos que ir al frente, ser protagonistas y pelear por el ascenso”.

Sus experiencias en Banfield y River en la Primera Nacional

A su vez, recordó sus experiencias con Banfield y River disputando la Primera Nacional y remarcó: "Muchas veces, la Primera Nacional no te da respiro y siempre hay que luchar en cada partido. Es un torneo muy cambiante y esto es semana a semana. Hay que gestionar bien al grupo y ser honesto".

Por otra parte, explicó que "uno fue sacando un poco de cada técnico que tuvo y eso hay que implementarlo en el equipo". Y agregó: "Hay que ir dándole confianza al plantel y crecer poco a poco".

Por último, concluyó: "Buscaremos que nuestro equipo juegue lo más cerca posible del arco rival, queremos presionar post pérdida. Sabemos que lo más importante es ganar. El día que nosotros nos vayamos, Temperley tiene que estar mejor de lo que estaba cuando llegamos”.