Cuánto costará ver los partidos de Los Andes y Temperley en AFA Play

La definición para la nueva pantalla del ascenso en el 2026 comienza a tomar forma y con ello desde la AFA confirmaron por donde se transmitirán los partidos para ver a Los Andes y Temperley. A través de AFA Play los hinchas del fútbol del ascenso podrán observar los encuentros, tras el final del contrato con TyC Sports.

La novedad surge pocos días después de que la entidad confirmara el final del contrato que estaba vigente con Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A. (Trisa), vínculo vigente desde 2016 y que quedará cerrado cuando termine la actividad de este 2025.

El cierre del ciclo con Torneos deja a la AFA ante un momento clave: definir quién y cómo transmitirá el torneo más importante del ascenso del país. Y aunque todavía no hubo comunicación oficial, la pista principal la dio Maximiliano Levy, dirigente de Almirante Brown y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

“La Primera Nacional va a ir por AFA Play”, afirmó el mandamás de la entidad de Isidro Casanova, en una frase que empezó a ordenar un escenario que hasta ahora era solo incertidumbre.

Cuánto hay que pagar para ver los partidos de Los Andes y Temperley por Afa Play

La implementación del nuevo sistema todavía está en estudio. Se habla de una suscripción mensual superior a los 10 dólares, aunque desde Viamonte aseguran que el modelo definitivo se irá ajustando con análisis técnicos y económicos que están en marcha. La intención es que el servicio tenga mejor calidad de imagen, mayor cobertura y una estructura más moderna respecto a lo que venía ofreciendo la televisación tradicional.

El traslado de los derechos a la plataforma oficial tiene un objetivo evidente: aumentar los ingresos de los clubes, una demanda reiterada en las últimas reuniones de la categoría. En un fútbol con cuentas ajustadas y presupuestos que se actualizan lejos del ritmo inflacionario, cualquier mejora en la distribución puede resultar determinante para sostener proyectos deportivos.

Cómo repercute en los hinchas la nueva plataforma AFA Play para transmitir el ascenso

Mientras tanto, las instituciones aguardan señales firmes. La AFA ya inició estudios internos sobre infraestructura, costos operativos y el impacto digital de un cambio de este tipo. La idea es que la Primera Nacional, históricamente relegada en materia de visibilidad, pueda aprovechar el salto tecnológico para ganar presencia y poner en valor un torneo que moviliza a más de 35 clubes de todo el país.

La temporada 2025 va llegando a su fin. Tanto Los Andes como Temperley comienzan a delinear su futuro y también sus hinchas quieren saber por donde ver los partidos el próximo año. Ya sin TyC Sports, el histórico canal del ascenso, todo cambiará. Ahora será el turno de AFA Play, toda una revolución a la cual los fanáticos deberán acostumbrarse como también los clubes a la nueva economía de la categoría.