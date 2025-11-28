La comparación de un histórico de Los Andes con la final entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto

El Club Atlético Los Andes tendrá siempre en el recuerdo el ascenso a Primera en el 2000. Con el paso de los años, aquella gesta futbolística se hace cada vez más gigante. La cancha de Quilmes y el posterior delirio en el Eduardo Gallardón son parte de la memoria colectiva de todos los hinchas del conjunto de Lomas de Zamora .

En la previa de lo que será una nueva final por un ascenso a la máxima categoría, uno de los ex futbolistas de Los Andes que logró aquella epopeya comparó ese ascenso del conjunto de Lomas de Zamora con el partido decisivo que se viene este domingo entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto por un ascenso a la Liga Profesional.

Rubén Darío Ferrer , ex atacante de Los Andes en aquel equipo dirigido por Jorge Ginarte , pasó por los micrófonos de Fútbol en Milrayitas y opinó sobre la final que se viene. Entre recuerdos y actualidad sostuvo: "Será una final histórica para Madryn y para la Región del Valle que es la Liga que representa Deportivo Madryn, mucha gente, tenes Madryn, y después tenes Trelew, Rawson que es donde vivo yo, Gaiman, Dolavon, cada fin de semana que juega Madryn y vas a la cancha no solamente ves gente de Madryn, ves gente de todas esas ciudades que aprovechan y por ahí van a ver un fútbol distinto al que se ve acá en la Liga del Valle, está bueno y están pendientes de Deportivo Madryn".

El 16 de julio del año 2000 es un día que el hincha de Los Andes recordará para toda la vida. Rubén Ferrer fue clave en esa serie final ante Quilmes con un gol en el partido de ida que finalizó 2 a 0 a favor del Milrayitas en el Gallardón . En la vuelta en el Centenario, el gol de Fabio Pieters fue clave para el 1 a 1 final y la fiesta total en Lomas de Zamora.

A propósito, Ferrer rememoró: "A mí me pasó en un último partido cuando jugaba en Los Andes en el ascenso, que la última fecha le íbamos ganando a Quilmes en el Centenario por 3 a 1 y estábamos quedando primeros, éramos Campeones arriba de Huracán, y en los últimos 10 minutos Jorge Ginarte hizo cambios y Quilmes se fue con todo y nos empató y ahí quedamos creo que terceros, no pasamos a Quilmes y no pasamos a Huracán, ellos jugaron la final y nosotros entramos a jugar el Reducido y después tuvimos un excelente Reducido y llegamos a jugar la final con Quilmes". Y agregó: "En ese momento lo tomamos como haber perdido esa posibilidad de ascender directo pero vas con todo a jugar el Reducido y sabes que tenes otra posibilidad y que tenes que hacer las cosas bien y no podes fallar. Creo que en este caso Madryn tiene la ventaja de definir de local que de hecho es muy importante, sabes que haciendo un buen partido de visitante, aunque perdió 2 a 0, después Madryn se hace muy fuerte de local".

Ferrer es de Rawson, la capital de Chubut, y fue el goleador del Mil Rayitas que volvió a Primera División luego de 29 años. El delantero patagónico marcó 18 goles en aquella temporada que quedó marcada en la memoria de Lomas de Zamora.

ruben ferrer vs banfield El hincha de Los Andes no olvida el gol de Ferrer ante Banfield en el 2000.

La actualidad del ex delantero de Los Andes

A pesar de que Ferrer metió el primer gol de la final por el ascenso, el partido que lo coronó como ídolo fue contra Banfield, en la fecha 12. Los Andes le ganó 2 a 0 al Taladro con un doblete del Zurdo y rompió una racha de 14 años sin alegrías en el clásico del sur del Gran Buenos Aires.

Hoy radicado en Rawson, juega el Torneo de Veteranos de la Liga del Valle y tuvo a cargo una escuela de fútbol en el 2013. Hizo el curso de entrenador, pero aún no se ha lanzado como director técnico, ya que se trabaja en la administración pública en el Poder Judicial.

Rubén Ferrer y su favoritismo por Deportivo Madryn

El domingo será una final a todo o nada entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn. En la ida, los cordobeses se impusieron por 2 a 0 y con un empate conseguirán el ansiado ascenso. De todas maneras, Deportivo Madryn pretende hacerse fuerte como local para subir a la máxima categoría del fútbol argentino.

"Vamos a hacer fuerza para ver si se da en esta final el ascenso de Deportivo Madryn y podemos tener acá en la zona fútbol de Primera que sería muy lindo para el deporte en sí de la provincia. Ojalá que se consiga el ascenso y vengan clubes de Primera a jugar acá a la zona", aseguró Ferrer.

El ex delantero de Los Andes no olvida Lomas de Zamora y recuerda con cariño aquella final. También, valora el respeto y el recuerdo de todos los hinchas Milrayitas que tienen grabado a fuego su nombre en la historia grande del club.