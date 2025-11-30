domingo 30 de noviembre de 2025
En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua

AySA comunicó que, la próxima semana, cuando comience diciembre, el servicio estará afectado en Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento.

.La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que, la próxima semana, cuando comience diciembre, habrá cortes de agua o baja presión en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, desde el lunes 1 y hasta el viernes 5 de diciembre, entre las 9 y las 18, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Nicora, Matheu, Collivadino y Allemandri, en Banfield, Lomas y Temperley.

Asimismo, el lunes 1, el miércoles 3 y el viernes 5 de diciembre, entre las 8 y las 16, habrá interrupciones en el normal funcionamiento del servicio en Larroque, Santa Fe, Yrigoyen y Laprida, en Lomas y Banfield.

En tanto que entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre, entre las 8 y las 18, se esperan cortes en Av. General Hornos, entre María Teresa y Murature, en Villa Fiorito.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

