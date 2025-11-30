En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua

AySA comunicó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

.La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que, la próxima semana, cuando comience diciembre, habrá cortes de agua o baja presión en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, desde el lunes 1 y hasta el viernes 5 de diciembre, entre las 9 y las 18, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Nicora, Matheu, Collivadino y Allemandri, en Banfield, Lomas y Temperley.

Asimismo, el lunes 1, el miércoles 3 y el viernes 5 de diciembre, entre las 8 y las 16, habrá interrupciones en el normal funcionamiento del servicio en Larroque, Santa Fe, Yrigoyen y Laprida, en Lomas y Banfield.

En tanto que entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre, entre las 8 y las 18, se esperan cortes en Av. General Hornos, entre María Teresa y Murature, en Villa Fiorito.

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.



La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).



En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

