Traían cocaína desde Salta a Lomas de Zamora y terminaron detenidos

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron en la provincia de Tucumán a tres personas que habían escondido drogas en tres valijas, mientras viajaban en un micro desde Salta hacia Lomas de Zamora . Incautaron más de 6 kilos de cocaína.

El operativo tuvo lugar sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N°34. Los gendarmes pararon un ómnibus que funcionaba como “ tour de compras” , que había salido desde la ciudad salteña de Orán hacia Buenos Aires, con destino Lomas.

Tras verificar la documentación de los pasajeros, los efectivos escanearon los equipajes de la bodega y observaron imágenes sólidas adentro de tres valijas . Enseguida preguntaron a quién pertenecía el equipaje: se trataba de dos mujeres y un hombre de nacionalidad boliviana.

En presencia de testigos, los gendarmes cortaron las telas de las valijas y observaron tres láminas adheridas en un doble fondo. En su interior había una sustancia amarillenta compacta.

Mediante pruebas de campo Narcotest, confirmaron que se trataba de cocaína. El pesaje arrojó 6 kilos y 461 gramos de esa sustancia. Ante esta situación, los tres pasajeros fueron bajados del micro y detenidos de inmediato.

Gendarmería informó la situación al Juzgado Federal N°1, que convalidó el operativo y ordenó secuestrar las valijas con la droga. Los tres involucrados quedaron imputados por “infracción a la Ley 23.737”.