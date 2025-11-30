domingo 30 de noviembre de 2025
Escribinos
30 de noviembre de 2025
Control policial.

Traían cocaína desde Salta a Lomas de Zamora y terminaron detenidos

Les encontraron más de 6 kilos de drogas en las valijas. El micro, con destino final Lomas de Zamora, fue parado en Tucumán.

Las tres valijas con cocaína en su interior.

Las tres valijas con cocaína en su interior.

Gendarmería Nacional estuvo al frente del operativo.

Gendarmería Nacional estuvo al frente del operativo.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron en la provincia de Tucumán a tres personas que habían escondido drogas en tres valijas, mientras viajaban en un micro desde Salta hacia Lomas de Zamora. Incautaron más de 6 kilos de cocaína.

El operativo tuvo lugar sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N°34. Los gendarmes pararon un ómnibus que funcionaba como “tour de compras”, que había salido desde la ciudad salteña de Orán hacia Buenos Aires, con destino Lomas.

Lee además
El acusado quedó detenido por comercialización de estupefacientes.
VENTA DE DROGAS

Detuvieron a un "delivery" de drogas que hacía repartos en moto en Budge
La entradera en Banfield había quedado filmada.
DETENIDO

Hacía entraderas en Lomas y vendía drogas: lo atraparon en Nordelta

Tras verificar la documentación de los pasajeros, los efectivos escanearon los equipajes de la bodega y observaron imágenes sólidas adentro de tres valijas. Enseguida preguntaron a quién pertenecía el equipaje: se trataba de dos mujeres y un hombre de nacionalidad boliviana.

Encontraron drogas en tres valijas

gendarmeria
Intentaron traer coca&iacute;na desde Salta a Lomas de Zamora.

Intentaron traer cocaína desde Salta a Lomas de Zamora.

En presencia de testigos, los gendarmes cortaron las telas de las valijas y observaron tres láminas adheridas en un doble fondo. En su interior había una sustancia amarillenta compacta.

Mediante pruebas de campo Narcotest, confirmaron que se trataba de cocaína. El pesaje arrojó 6 kilos y 461 gramos de esa sustancia. Ante esta situación, los tres pasajeros fueron bajados del micro y detenidos de inmediato.

Gendarmería informó la situación al Juzgado Federal N°1, que convalidó el operativo y ordenó secuestrar las valijas con la droga. Los tres involucrados quedaron imputados por “infracción a la Ley 23.737”.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un "delivery" de drogas que hacía repartos en moto en Budge

Hacía entraderas en Lomas y vendía drogas: lo atraparon en Nordelta

Budge: los sorprendieron en plena venta de drogas y terminaron detenidos

Detuvieron a dos hermanos por el crimen de un joven en Villa Centenario

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El emprendimiento de Yoana, situado en Lomas, tiene como objetivo asegurarle un futuro a sus hijos.
Trabajo y perseverancia.

Es de Lomas, pidió un préstamo y abrió una casa de comidas inspirada en sus hijos

Las más leídas

Te Puede Interesar

War of theKingdoms, una de las de series nuevas de Universal TV.
Prendé la tele.

Todas las series llegan en diciembre a Universal TV