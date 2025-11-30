Traían cocaína desde Salta a Lomas de Zamora y terminaron detenidos

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron en la provincia de Tucumán a tres personas que habían escondido drogas en tres valijas, mientras viajaban en un micro desde Salta hacia Lomas de Zamora. Incautaron más de 6 kilos de cocaína.
Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron en la provincia de Tucumán a tres personas que habían escondido drogas en tres valijas, mientras viajaban en un micro desde Salta hacia Lomas de Zamora. Incautaron más de 6 kilos de cocaína.
El operativo tuvo lugar sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N°34. Los gendarmes pararon un ómnibus que funcionaba como “tour de compras”, que había salido desde la ciudad salteña de Orán hacia Buenos Aires, con destino Lomas.
Tras verificar la documentación de los pasajeros, los efectivos escanearon los equipajes de la bodega y observaron imágenes sólidas adentro de tres valijas. Enseguida preguntaron a quién pertenecía el equipaje: se trataba de dos mujeres y un hombre de nacionalidad boliviana.
En presencia de testigos, los gendarmes cortaron las telas de las valijas y observaron tres láminas adheridas en un doble fondo. En su interior había una sustancia amarillenta compacta.
Mediante pruebas de campo Narcotest, confirmaron que se trataba de cocaína. El pesaje arrojó 6 kilos y 461 gramos de esa sustancia. Ante esta situación, los tres pasajeros fueron bajados del micro y detenidos de inmediato.
Gendarmería informó la situación al Juzgado Federal N°1, que convalidó el operativo y ordenó secuestrar las valijas con la droga. Los tres involucrados quedaron imputados por “infracción a la Ley 23.737”.