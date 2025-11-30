domingo 30 de noviembre de 2025
Laurita Fernández reveló por qué motivo se fue de El Nueve

En medio de su agenda laboral, Laurita Fernández decidió no continuar con la conducción de “Bienvenidos a ganar” en la pantalla de El Nueve.

Laurita Fernández se va de El Nueve.&nbsp;

“Me genera una nostalgia impresionante”, comenzó Laurita Fernández sobre los idas y vueltas con su labor. En medio de esta tormenta mediática, decidió hablar por primera vez del tema en Intrusos y aclaró, según ella, cómo fueron realmente las cosas. Y añadió: “La intención era continuar de la misma manera y ahí fue cuando sentí que debía tomar cierta distancia o no seguir”.

Respecto a las teorías que indicaron que hubo “rispideces” entre Laurita Fernández y la producción del programa, la bailarina indicó que “es falso” y sostuvo que “eso lo habrá dicho alguien que quiere quedarse con el horario. Supongo que nació de alguien con mala intención”.

LAURITA FERNÁNDEZ PROPUSO A HERNÁN DRAGO

Ante los posibles reemplazos donde surgieron los nombres de Hernán Drago y el Pollo Álvarez, la modelo enfatizó: “Siento que la productora y el canal la tienen clarísima en ese sentido, en caso de que yo no continúe. A Hernán Drago lo propuse yo y podría ser una opción”.

Laurita Fernández, en medio de los rumores.
“Me involucro de verdad y a este proyecto, en particular, lo siento muy propio. No tiene que ver con un tema económico. Me gusta ganarle al canal que tengo enfrente y le tengo que ganar, me gusta sentir que tengo herramientas para eso. No me da lo mismo que nos vaya bien o no”, dijo.

De esta forma, Laurita Fernández aclaró cómo sigue su vínculo con El Nueve desmintió escándalos internos. Sin embargo, no negó su salida y aseguró que su decisión se basa en la voluntad de cambios y de apuntar a mejores números.

