viernes 28 de noviembre de 2025
Martín Bossi se sumó a la presentación de la temporada de Mar del Plata

El lomense Martín Bossi se sumó a un numeroso grupo de artistas en el lanzamiento de la cartelera de cada teatro que tendrá Mar del Plata en el verano.

Martín Bossi, Laurita Fernández y elenco, en Mar del Plata.&nbsp;

Los artistas más importantes de la Argentina se reunieron para anunciar a los medios de prensa su esperada temporada de teatro 2026 en la ciudad feliz.

Las Pastillas del Abuelo estarán en Mar del Plata. 
El Festival Vibra Arena llegará a Mar del Plata

La licenciada en arte de Temperley en la presentación oficial de su libro para niños. 
La cineasta de Temperley que presentará una historieta en CABA

También dieron el presente Soledad Silveyra, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Agustín “Rada” Aristarán, Flor Peña, Juan Ingaramo, Martín Seefeld, Damián de Santo, Julieta Ortega y Gloria Carrá.

Nico Riera, José María Muscari, Malena Solda, Vanesa González, Alberto Ajaka, Esteban Meloni, Ernesto Claudio, Diego Pérez, Natacha Córdoba, Gabriela Grinblat y Gabriela Licht también participaron del encuentro y dialogaron con los medios nacionales.

Martín Bossi, en Mar del Plata.

MARTÍN BOSSI Y LAURITA FERNÁNDEZ, EN EL TEATRO NEPTUNO

Martín Bossi se presentará en Mar del Plata durante la temporada con la obra "La cena de los tontos", que coprotagoniza con Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez en el Teatro Neptuno.

Carlos Rottemberg dio inicio al evento con un mensaje muy esperado sobre la temporada teatral de Mar del Plata. “Anunciamos hace tres años los ‘Precios Amigables’, una marca registrada de la empresa que garantiza a todo el público nacional la posibilidad de acceder a nuestras obras con un valor que permite ampliar la masa crítica de espectadores”, dijo.

Y agregó: “Vamos a contar con una entrada garantizada hasta el final de la temporada, en un sector de la platea en todos nuestros teatros, de $35.000, válida para todas las formas de pago. Esta fórmula funcionó increíblemente por dos factores: gracias a los artistas, que son parte indivisible de cada entrada que el público compra y que sin ellos no se podría hacer, y gracias a la prensa nacional, que se ocupó de informar a todo el país la propuesta, dando certezas sobre la oferta que se presentaba”

La Santa Milonga, en el Museo Pío Collivadino. 
La Santa Milonga se presenta en Museo Pío Collivadino de Banfield

Copa Libertadores 2025: la final es entre Flamengo - Palmeiras.
