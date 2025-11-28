Martín Bossi se sumó a la presentación de la temporada de Mar del Plata

Tuvo lugar la presentación de la temporada de verano de Mar del Plata en La Stampa con los elencos que estarán presentes en las salas de teatro América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata y Neptuno , incluyendo la presencia del lomense Martín Bossi.

Los artistas más importantes de la Argentina se reunieron para anunciar a los medios de prensa su esperada temporada de teatro 2026 en la ciudad feliz.

bossi 2 Martín Bossi, en Mar del Plata.

MARTÍN BOSSI Y LAURITA FERNÁNDEZ, EN EL TEATRO NEPTUNO

Martín Bossi se presentará en Mar del Plata durante la temporada con la obra "La cena de los tontos", que coprotagoniza con Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez en el Teatro Neptuno.

Carlos Rottemberg dio inicio al evento con un mensaje muy esperado sobre la temporada teatral de Mar del Plata. “Anunciamos hace tres años los ‘Precios Amigables’, una marca registrada de la empresa que garantiza a todo el público nacional la posibilidad de acceder a nuestras obras con un valor que permite ampliar la masa crítica de espectadores”, dijo.

Y agregó: “Vamos a contar con una entrada garantizada hasta el final de la temporada, en un sector de la platea en todos nuestros teatros, de $35.000, válida para todas las formas de pago. Esta fórmula funcionó increíblemente por dos factores: gracias a los artistas, que son parte indivisible de cada entrada que el público compra y que sin ellos no se podría hacer, y gracias a la prensa nacional, que se ocupó de informar a todo el país la propuesta, dando certezas sobre la oferta que se presentaba”