El Teatro de las Memorias de Lomas cumple 34 años y lo celebra con un brindis

El Teatro de las Memorias de Lomas espera una gran concurrencia para el brindis comunitario.

El Teatro de las Memorias , uno de los espacios culturales más emblemáticos de Lomas , cumple 34 años de vida y lo celebra con un brindis abierto a la comunidad. El encuentro será hoy a las 17, donde los vecinos podrán compartir un momento especial para cerrar un año lleno de desafíos y metas cumplidas por parte del espacio independiente.

Alicia López Heredia , directora del teatro, habló con el Diario La Unión e invitó a todos los lomenses a ser parte del brindis que se hará en la sede de la institución, en Sáenz 227. Inmediatamente, explicó que los festejos se deben a que el 2025 fue un período de enorme trabajo colectivo: “Este año ha sido muy complejo, diríamos que laberíntico . Debimos poner mucho esfuerzo, mucha idea y mucho empeño, pero lo logramos”, afirmó.

Pese a las dificultades, el Teatro de las Memorias logró consolidar una agenda nutrida , con nuevas propuestas escénicas y el regreso de grupos que ya habían pasado por el espacio en temporadas anteriores. “Finalizamos el 2025 con una programación variada, sumamos nuevos elencos y renovamos los lazos con los que habían participado en años anteriores”, detalló López Heredia, quien rápidamente destacó el crecimiento del lugar: “Nuestro espacio creció y cada día está más bonito y acogedor. Podemos decir que este ha sido un buen año. El laberinto nos mostró una variedad enorme de salidas”.

Por todos estos condimentos, el equipo decidió realizar una celebración con un brindis comunitario. “Queremos agradecer y festejar la hermosa posibilidad de ser parte de un teatro independiente que, en nuestra ciudad de Lomas, cumple un año más”, expresó la directora.

Un espacio en Lomas que emana cultura

A la charla se sumó Micaela Touceda, asistente del espacio, quien remarcó el rol formativo del teatro en la vida de los vecinos. Actualmente allí se dictan talleres de teatro para infantiles, adolescentes y adultos (tanto iniciales como avanzados), además de clown y producción de obra.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener una cartelera activa: todos los fines de semana ponen en escena distintas funciones para fomentar el consumo de espectáculos en el espacio. Aquellos vecinos que deseen comunicarse con el Teatro de las Memorias pueden hacerlo por WhatsApp al 1159244512 o por mensaje directo a su cuenta de Instagram.