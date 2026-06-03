Ni Una Menos: miles de mujeres colmaron la Plaza del Congreso contra la violencia de género.

Una masiva movilización de mujeres colmó esta tarde la Plaza del Congreso, en la 11a. marcha federal convocada por el colectivo Ni Una Menos . En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega (Córdoba) y de Noelia Rivero (Temperley),

En los alrededores del Palacio Legislativo desde pasadas las 15 se observaban ya banderas contra la violencia de género, así como distintas intervenciones con los rostros de las 100 mujeres asesinadas en lo que va de este año en la Argentina.

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Significa una muerte cada 31 horas en el país, según los datos de las organizaciones.

Entre muchos, se suman los rostros de Miryan Adriana Morales, 41 años, de Pocitos, San Juan; Dalma Yanina Miranda, 28 años, de Escobar, Buenos Aires; Estefanía Zamira Bonone, 9 años, de José Marmol, Buenos Aires. En la vereda de la Plaza del Congreso, hubo cientos de fotos de mujeres con sus nombres y la edad que tenían cuando fueron asesinadas.

HJ6tvlmWAAEJzfR En 2025 hubo 200 femicidios, una baja respecto de los 228 registrados en 2024, pero que continúa alta.

Ni Una Menos: los datos del horror

Según el informe anual de la Corte Suprema de Justicia, publicado la semana pasada, en 2025 hubo 200 femicidios, una baja respecto de los 228 registrados en 2024, pero que continúa alta.

“Vengo porque tengo una hija de 9 años a la que le quiero inculcar todo esto que vivimos las mujeres hace muchos años: cuidarnos entre nosotras. Me parece importante estar unidas en esta lucha porque nos parece tristísimo todo lo que está pasando. Estoy acá por Agostina, por mi hija y por todas las mujeres que hoy faltan y las que están en un círculo de violencia y no pueden salir o venir”, expresó una joven en una cronista de La Nación.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmó su asistencia junto al Bloque Sindical Feminista. La Confederación General del Trabajo (CGT) también se sumó al llamado.

También participaron organizaciones de jubilados y estudiantes, del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FiT), el Partido Obrero (PO), el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), y el Nuevo MAS, entre otros.

Son también parte de la movilización Periodistas Argentinas, que reúne a más de un centenar de trabajadoras de prensa. Agrupaciones estudiantiles y asambleas barriales de todas partes se congregaron en la Plaza porteña.