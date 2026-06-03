miércoles 03 de junio de 2026
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3 de junio de 2026
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Marcha Ni Una Menos: los cortes de calles, desvíos de colectivos y cierres de subte

Ante la expectativa de una masiva concentración de manifestantes en las inmediaciones del Congreso, el Ministerio de Seguridad porteño dispuso un operativo.

El acto central de Ni Una Menos está pactado para las 17.

El acto central de Ni Una Menos está pactado para las 17.

El acto central de Ni Una Menos está pactado para las 17.
El acto central de Ni Una Menos está pactado para las 17.

Ante la expectativa de una masiva concentración de manifestantes en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el Ministerio de Seguridad porteño dispuso un operativo de ordenamiento urbano que modificará el tránsito en toda la zona céntrica desde las primeras horas de la tarde.

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El esquema de restricciones viales contempla cortes totales y perímetros de exclusión para los automóviles particulares y el área más afectada quedará delimitada por el cuadrante comprendido entre las avenidas de Mayo, Rivadavia, Callao y Entre Ríos y la calle Sarandí, donde el tránsito vehicular será interrumpido por completo a medida que comiencen a arribar las diferentes columnas de organizaciones sociales, gremios y agrupaciones de activistas.

Cambios en colectivos y subte

En lo que respecta al transporte público, las autoridades locales confirmaron que las diversas líneas de colectivos que realizan sus recorridos habituales por los alrededores Congreso de la Nación deberán implementar desvíos de contingencia. Estas modificaciones en las rutas de los colectivos comenzarán a regir de forma anticipada a partir de las 13:00 horas, con el objetivo de agilizar el flujo de las unidades y evitar el colapso de los corredores viales principales.

Por su parte, el subte también adaptará su operatividad de manera preventiva y, de acuerdo con el diagrama logístico difundido, las estaciones Congreso de la Línea A, y Callao de la Línea B, tendrán cierres de accesos temporales e intermitencias en su funcionamiento.

Los organizadores de la marcha estiman que el agrupamiento en los alrededores del Congreso se iniciará cerca de las 14, mientras que el acto central está pautado para las 17.

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