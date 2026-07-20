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20 de julio de 2026
Luz, cámara, acción.

Llega "Diciembre", el documental que reconstruye la "Crisis del 2001"

Luego de su exitoso recorrido por varios festivales internacionales, la película documental se estrena en las salas argentinas.

Documental sobre la Crisis de 2001.&nbsp;

Documental sobre la Crisis de 2001. 

La película, que se estrenará el jueves en el Malba Cine, propone una inmersión sensorial en la crisis de diciembre de 2001, reconstruyendo aquel estallido político, económico y social a partir de material de archivo televisivo restaurado.

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Con una narrativa que transcurre en tiempo real, la película revive la intensidad de las jornadas marcadas por la consigna “¡Que se vayan todos!”.

Un documental histórico

“Diciembre” es una crónica atmosférica de la crisis de 2001 en Argentina, un levantamiento político, económico y social impulsado por la revuelta “¡Que se vayan todos!”.

La película reconstruye el momento con material de archivo restaurado, capturando la espontaneidad de las protestas y la inestabilidad política que llevó a la renuncia de cinco presidentes. A través de material televisivo, sumerge al espectador en una experiencia en tiempo real de este periodo crucial en la historia argentina.

Lucas Gallo es un cineasta argentino cuya obra explora la intersección entre política, medios de comunicación y memoria, utilizando narrativas construidas con material de archivo.

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