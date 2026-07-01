Hicieron un documental sobre la lucha de los trabajadores de la ex Canale de Llavallol

Un documental acompaña desde adentro el proceso atravesado por los trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores Metalúrgicos de Llavallol ( Cotramel ) , en Lomas de Zamora , que en 2018 se quedaron sin empleo luego del cierre de la histórica fábrica Canale y que, frente a la falta de respuestas, decidieron organizarse para recuperar la unidad productiva y sostener la fuente laboral.

En julio se estrenará “Recuperar un futuro” en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini , el documental dirigido por Eduardo Schellemberg que retrata la historia 46 trabajadores que, después de despidos y salarios adeudados, resistieron durante meses en un acampe, enfrentaron una disputa judicial por el destino de la planta y lograron volver a poner en marcha la producción bajo una organización cooperativa.

Las funciones se realizarán todos los miércoles de julio 1, 8, 15, 22 y 29 a las 20 en la sala Raúl González Tuñón, ubicado en Avenida Corrientes 1543 , Ciudad de Buenos Aires.

El documental busca humanizar al trabajador

Para Nicolás Macchi, referente de Cotramel y uno de los protagonistas del documental, la película permite mostrar una dimensión que muchas veces queda invisibilizada: "En los medios masivos se ve el cierre de una empresa, cuántos trabajadores quedaron afuera, cuántas pymes cerraron, pero detrás de esos números hay personas. La idea es humanizar qué sucede con la pérdida de un empleo: rompe la economía de una familia, genera incertidumbre y también rompe muchos lazos. Apuntamos a que la gente tome conciencia y entienda qué implica esa situación”.

Y resaltó el mensaje que deja la filmación: “Si nos organizamos, si dejamos las diferencias de lado y nos proponemos un objetivo común, se puede lograr algo lindo".

“Nos pareció importante poder contar lo que implica la pérdida de un empleo, lo que genera en una familia, en la economía personal y en la vida cotidiana. Que nuestra experiencia pueda servir como referencia para otros trabajadores y trabajadoras”, sostuvo Macchi.

cotramel-1 El documental trata sobre 46 trabajadores que en 2018 se quedaron sin empleo.

La relación de Macchi con la planta tiene además una dimensión personal porque es la tercera generación de su familia vinculada a la fábrica. Su abuelo ingresó en 1950 y trabajó allí durante 45 años; su padre también forma parte de esa historia y él ingresó en 2002. “Los momentos que más me emocionan son cuando se habla de mi abuelo, que fue un referente para mí, y recordar cuando despidieron a mi papá a los 63 años, era una lucha personal y siempre me emociona mucho a lo que yo transite con mi hija chiquita", relató.

"También ver el contraste entre aquellos días de acampe y el momento en que volvimos a encender las luces de la fábrica y a producir junto a mis compañeros. Eso me llena de orgullo”, expresó.

La actualidad de Cotramel

En medio de un contexto económico complejo para la industria nacional, la cooperativa continua sosteniendo la producción y atraviesan una nueva dificultad por la falla de una maquinaria que afecta los niveles de producción y facturación, "estamos inmersos dentro de ese lio pero con expectativas de reparar la máquina y volver a los niveles de facturación que teníamos. Sabemos que contamos con esa inquietud, que ha bajado la demanda y que a nuestros clientes también le bajo".