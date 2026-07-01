Salud: mejoran la atención en Llavallol con nuevos consultorios y servicios médicos

Vecinos de Llavallol se atenderán en salas renovadas.

Los Centros Integrales de Salud (CIS) son la primera puerta de entrada al sistema sanitario para muchos vecinos y familias que viven en los barrios de Lomas de Zamora. Desde el Municipio avanzan con la remodelación de dos CIS en Llavallol con el objetivo de sumar nuevas especialidades médicas y brindar mayor calidad de atención.

En el CIS Llavallol, ubicado en calle Pareta 593, las obras están en su última etapa superando ya el 90% de ejecución. Allí modernizaron el área de recepción y administración, la sala de espera, el sector de guardia con dos dormitorios, enfermería, farmacia, cinco consultorios y el salón de usos múltiples.

obras cis llavallol Los CIS tendrán todo lo necesario para la atención profesional. El lugar se hizo prácticamente a nuevo y con todo lo necesario para la atención profesional en clínica médica, pediatría, fonoaudiología, ginecología, nutrición, obstetricia y psicología. En estos momentos, las cuadrillas se encargan de los últimos detalles de colocación de pisos, tomado de juntas en cielorrasos e instalación de artefactos, equipamiento junto con carpintería.

Mientras que en el CIS 25 de Mayo, que está sobre Kurth 557, los trabajos llevan un progreso del 80% e incluyen la puesta en valor de la recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia y un área de odontología. Los trabajos actualmente consisten en el armado de cielorrasos, preparación de muros, instalación eléctrica y pintura.

Más obras para fortalecer la salud en los barrios de Lomas En el CIS Albertina, que está sobre la calle Bustos 2172, finalizaron los trabajos de renovación dentro de la sala que ahora es mucho más amplia y tiene nuevos servicios de ginecología, odontología y farmacia. También incorporaron un salón de usos múltiples para reuniones y charlas preventivas de salud. Y en el CIS La Salud como Derecho de Fiorito (Pasaje Eva Perón 2420) también terminaron las obras para brindar mejores condiciones de atención a los vecinos del barrio. Desde el Municipio pondrán en marcha una segunda etapa de remodelaciones en el CIS Oliveras (San José), CIS Independencia (Parque Barón), CIS Fonrouge (Centenario), CIS La Cortada (Centenario), CIS Tullio (Temperley) y CIS Nueva Esperanza (Santa Catalina). obras centros salud2 Ya finalizaron las obras en salas de Albertina y Fiorito.

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