miércoles 01 de julio de 2026
Escribinos
1 de julio de 2026
Obras.

Salud: mejoran la atención en Llavallol con nuevos consultorios y servicios médicos

El Municipio avanza con la remodelación de dos Centros Integrales de Salud (CIS) para brindar mayor calidad de atención a los vecinos.

Vecinos de Llavallol se atenderán en salas renovadas.
Vecinos de Llavallol se atenderán en salas renovadas.

Los Centros Integrales de Salud (CIS) son la primera puerta de entrada al sistema sanitario para muchos vecinos y familias que viven en los barrios de Lomas de Zamora. Desde el Municipio avanzan con la remodelación de dos CIS en Llavallol con el objetivo de sumar nuevas especialidades médicas y brindar mayor calidad de atención.

En el CIS Llavallol, ubicado en calle Pareta 593, las obras están en su última etapa superando ya el 90% de ejecución. Allí modernizaron el área de recepción y administración, la sala de espera, el sector de guardia con dos dormitorios, enfermería, farmacia, cinco consultorios y el salón de usos múltiples.

Lee además
Profesionales de salud recorren escuelas y espacios públicos de Lomas.
Cuidados.

Salud infantil en Lomas: multiplican los controles médicos y la vacunación
Los Puntos Inclusivos funcionan en cinco localidades de Lomas.
Por más derechos.

Puntos Inclusivos en Lomas: amplían la atención de personas con discapacidad
obras cis llavallol
Los CIS tendrán todo lo necesario para la atención profesional.

Los CIS tendrán todo lo necesario para la atención profesional.

El lugar se hizo prácticamente a nuevo y con todo lo necesario para la atención profesional en clínica médica, pediatría, fonoaudiología, ginecología, nutrición, obstetricia y psicología. En estos momentos, las cuadrillas se encargan de los últimos detalles de colocación de pisos, tomado de juntas en cielorrasos e instalación de artefactos, equipamiento junto con carpintería.

Mientras que en el CIS 25 de Mayo, que está sobre Kurth 557, los trabajos llevan un progreso del 80% e incluyen la puesta en valor de la recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia y un área de odontología. Los trabajos actualmente consisten en el armado de cielorrasos, preparación de muros, instalación eléctrica y pintura.

Más obras para fortalecer la salud en los barrios de Lomas

En el CIS Albertina, que está sobre la calle Bustos 2172, finalizaron los trabajos de renovación dentro de la sala que ahora es mucho más amplia y tiene nuevos servicios de ginecología, odontología y farmacia. También incorporaron un salón de usos múltiples para reuniones y charlas preventivas de salud.

Y en el CIS La Salud como Derecho de Fiorito (Pasaje Eva Perón 2420) también terminaron las obras para brindar mejores condiciones de atención a los vecinos del barrio. Desde el Municipio pondrán en marcha una segunda etapa de remodelaciones en el CIS Oliveras (San José), CIS Independencia (Parque Barón), CIS Fonrouge (Centenario), CIS La Cortada (Centenario), CIS Tullio (Temperley) y CIS Nueva Esperanza (Santa Catalina).

obras centros salud2
Ya finalizaron las obras en salas de Albertina y Fiorito.

Ya finalizaron las obras en salas de Albertina y Fiorito.

Temas
Seguí leyendo

Salud infantil en Lomas: multiplican los controles médicos y la vacunación

Puntos Inclusivos en Lomas: amplían la atención de personas con discapacidad

Controlan en Lomas la salud visual y entregan anteojos sin costo

Descuentos de hasta el 80% en un garage sale que organizan en Llavallol

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Clean Nova IA  creado por alumnos de 6º año del Instituto Lamarca, será presentado el 8 de julio.
Innovador.

Alumnos de Lomas desarrollaron un sistema con IA para verificar el lavado de manos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jorge Vivaldo, DT de Brown de Adrogué.
Arrancó derecho.

Jorge Vivaldo, feliz por el triunfo y los refuerzos