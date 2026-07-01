Novedades en el cierre del libro de pases de la Primera Nacional: qué decidió la AFA

La Asociación del Fútbol Argentina ( AFA ) tomó en las últimas horas una decisión acerca del cierre del libro de pases de la Primera Nacional . El mismo se extiende por una semana más a la fecha estipulada, por lo que los clubes, entre ellos Los Andes y Temperley, tendrán más tiempo para reforzar sus planteles.

En principio, al comienzo de la temporada 2026 se estableció que el mercado de pases de invierno comenzaba al cierre de la primera rueda y se prolongaba hasta el jueves 2 de julio, previo al inicio de la segunda parte. Pues bien, la nueva medida lo extiende hasta el miércoles 8 con tope horario de las 18.

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Además de poder hacer uso de la opción de cuatro refuerzos como máximo por club, también esta ventana permite rescindir contratos de futbolistas.

Con Los Andes ubicado en la 3º posición de la zona A (29 puntos), y Temperley en la 5º colocación de la zona B (27 unidades), fue el club de Turdera el que tomó las mayores decisiones en cuanto a los movimientos del plantel.

AFA La AFA extendió el cierre del libro de pases en la Primera Nacional.

El entrenador Nicolás Domingo ya no cuenta en el grupo al central Gian Nardelli (Deportivo Cuenca, Ecuador), el extremo Gabriel Esparza (Atlético de Rafaela, rival de Temperley dentro de tres fechas en el estadio Alfredo Beranger), el zaguero Santiago Flores (Estudiantes de La Plata es dueño de su ficha), el lateral derecho Valentino Werro y el delantero Nicolás Molina (San Telmo). El único nuevo por el momento es el extremo Alejandro Melo.

Por su parte, por Lomas de Zamora no hay novedades respecto a bajas y altas. En ese sentido, el entrenador Leonardo Lemos explicó en diálogo con La Hora de Los Andes que “todo dependerá de lo que el club pueda conseguir de presupuesto para ver si podemos aportarle variantes al plantel. Yo entiendo que sí se necesita, hemos hablado con la dirigencia de tratar de sumar uno o dos futbolistas para tener más competencia interna, pero no lo puedo asegurar. Hoy estamos complicados en poder traer a alguien. La situación no es fácil”.

Se reanuda la Primera Nacional

Este fin de semana se reanuda el Torneo de la Primera Nacional con la 19º fecha -1º de las revanchas-.

El sábado, desde las 15.30, Los Andes visitará a Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento. Árbitro: Bruno Amoconi. Asistentes: Walter Ferreyra y Ernesto Callegari. Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez.

Por su parte, Temperley recibirá en el mismo día y horario a Tristán Suárez, en el estadio Alfredo Beranger. Árbitro: Álvaro Carranza. Asistentes: Miguel Savorani y Marcos Horticolou. Cuarto árbitro: Jorge Etem. Ambos partidos por LPF Play.