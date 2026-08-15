Temperley y Los Andes vuelven a enfrentarse en el Alfredo Beranger tras más de una década

El fútbol de la zona sur del Gran Buenos Aires extraña una de sus rivalidades más pasionales. El Alfredo Beranger , el estadio de Temperley , cumplió más de una década sin abrir sus puertas para recibir a Los Andes. Tras chocar en el Eduardo Gallardón por la séptima fecha, este domingo lo volverán a hacer en el Teatro de Turdera.

El último capítulo escrito en Turdera data del 18 de abril de 2014, en el marco de la Primera B Metropolitana. Aquella tarde de viernes santo, el Milrayitas se plantó con firmeza y amargó al Gasolero en su propia casa al vencerlo por 1-0. El único grito de la jornada llegó a través de un cabezazo fulminante del delantero Alejandro Noriega.

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Semanas después, ese mismo plantel de Temperley lograría el histórico ascenso a la Primera B Nacional, iniciando un camino que lo llevaría incluso a la Primera División, alejándose formalmente de su clásico rival de distrito.

Antes bien, la historia reciente en el Teatro de Turdera no siempre favoreció a la visita. De hecho, los años previos a la interrupción del clásico exhibieron una paridad absoluta y partidos que se dirimieron por detalles mínimos. Por ejemplo, en la temporada anterior (2012/13), Temperley logró hacer respetar su localía al imponerse por 2-1 gracias a las conquistas de Emmanuel Giménez y Luis López, mientras que Guillermo Ojeda descontó para los de Lomas de Zamora .

En contraposición, los duelos inmediatamente anteriores demuestran lo complejo que resultaba para el anfitrión dominar la localía de manera absoluta. Durante la temporada 2011-2012 de la Primera B fue un empate 0 a 0 entre Temperley y Los Andes, sin fisuras ni emociones. Mientras que en la temporada 2010-2011 fue festejo Milrayitas por 2 a 1 con goles de Federico García y Jonatán Tridente, mientras que Sergio López anotó para el Gasolero.

En cuanto al historial total de enfrentamientos en el Alfredo Beranger, se registra una leve supremacía de Temperley con 18 triunfos, sobre 17 victorias de Los Andes y 11 empates sobre 46 partidos disputados.

El presente de una herida abierta

En resumen, el registro de los últimos cuatro enfrentamientos en el Alfredo Beranger arroja un equilibrio matemático perfecto: una victoria para el local, un empate y dos festejos visitantes. Por consiguiente, la paridad numérica no hace más que alimentar el deseo de las hinchadas por volver a ver rodar la pelota en este contexto tan adverso.

Por el momento, las tribunas del Alfredo Beranger solo conservan el eco lejano de aquellas batallas de la Primera B. Mientras tanto, el barrio sigue esperando que el destino ensamble nuevamente las piezas del fixture para que el sur vuelva a latir bajo el pulso de su clásico más genuino.