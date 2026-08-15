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15 de agosto de 2026
Va de retro.

Divina Gloria, de Alberto Olmedo a estar dos días Gran Hermano Generación Dorada

Divina Gloria se destacó desde los ’80 como cantante y actriz junto a Alberto Olmedo y tuvo un fugaz paso por Gran Hermano.

Divina Gloria, con Alberto Olmedo y en su paso por Gran Hermano.&nbsp;

Divina Gloria, con Alberto Olmedo y en su paso por Gran Hermano. 

De todos modos, la artista estuvo apenas dos días dentro de la casa y debió abandonar el reality de forma repentina debido a un cuadro de hipertensión arterial y un pico de estrés.

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Con una trayectoria versátil y disruptiva, la artista dejó su huella tanto en la televisión popular como en la escena musical vanguardista de la Argentina.

Trabajó con Alberto Olmedo y pasó por Gran Hermano.

Trabajó con Alberto Olmedo y pasó por Gran Hermano.

Cantante, actriz y comediante con Alberto Olmedo

El verdadero nombre de la artista es Martha Gloria Goldsztern. Adoptó su seudónimo artístico en sus comienzos, cuando empezó a hacerse un lugar en el circuito del under y Parakultural.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera, Divina Gloria se destacó por su capacidad para transitar con total naturalidad entre la comedia pícara y la contracultura del rock y el pop.

Su carrera discográfica se inició en 1985, con el lanzamiento de “Desnudita es mejor”. La canción que le dio nombre al disco fue un hit en aquellos días.

Fue la figura clave que le dio el salto definitivo a la masividad en la televisión. Se consagró popularmente como una "Chica Olmedo" al brillar junto al capocómico en el exitoso ciclo No toca botón durante los ‘80.

También se la recuerda por protagonizar en el videoclip del clásico “Ciudad de pobres corazones”, de Fito Páez y dirigido por Fernando Spiner.

A lo largo de los años, compartió pantalla y escenarios con incontables figuras del espectáculo en películas como Los gauchos judíos, Peperina y Almejas y mejillones, además de participar en diversas revistas, comedias y espectáculos musicales.

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