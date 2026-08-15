Divina Gloria, de Alberto Olmedo a estar dos días Gran Hermano Generación Dorada

Divina Gloria, con Alberto Olmedo y en su paso por Gran Hermano.

La irrupción de Divina Gloria en Gran Hermano Generación Dorada, en la pantalla de Telefe generó mucha curiosidad en las nuevas generaciones y una ola de nostalgia en quienes la siguen desde sus inicios, en especial por su trabajo con Alberto Olmedo en los ’80.

De todos modos, la artista estuvo apenas dos días dentro de la casa y debió abandonar el reality de forma repentina debido a un cuadro de hipertensión arterial y un pico de estrés.

Preocupación. Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

Con una trayectoria versátil y disruptiva, la artista dejó su huella tanto en la televisión popular como en la escena musical vanguardista de la Argentina.

El verdadero nombre de la artista es Martha Gloria Goldsztern. Adoptó su seudónimo artístico en sus comienzos, cuando empezó a hacerse un lugar en el circuito del under y Parakultural.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera, Divina Gloria se destacó por su capacidad para transitar con total naturalidad entre la comedia pícara y la contracultura del rock y el pop.

Su carrera discográfica se inició en 1985, con el lanzamiento de “Desnudita es mejor”. La canción que le dio nombre al disco fue un hit en aquellos días.

Fue la figura clave que le dio el salto definitivo a la masividad en la televisión. Se consagró popularmente como una "Chica Olmedo" al brillar junto al capocómico en el exitoso ciclo No toca botón durante los ‘80.

También se la recuerda por protagonizar en el videoclip del clásico “Ciudad de pobres corazones”, de Fito Páez y dirigido por Fernando Spiner.

A lo largo de los años, compartió pantalla y escenarios con incontables figuras del espectáculo en películas como Los gauchos judíos, Peperina y Almejas y mejillones, además de participar en diversas revistas, comedias y espectáculos musicales.