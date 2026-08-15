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15 de agosto de 2026
Todo mal.

Moria Casán, sobre el rumor de distanciamiento con Lali Espósito: "No somos amigas"

Moria Casán se refirió a la ausencia de Lali Espósito de la avant premiere de su serie biográfica de Netflix y aclaro como es la relación con la banfileña.

Moria y Lali.
Moria y Lali.
Moria Casán y Lali Espósito, ¿distanciadas?

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Moria Casán fue parte del video de Lali Espósito de la canción “¿Quiénes son?”, que se inspiró en una frase de la diva, y se creó un vínculo amistoso.

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“De Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix”, sentenció. “No estaba Lali, pero porque no era de mi círculo familiar. De ella soy conocida y tengo la mejor. Participó en un podcast mío, después me invitó a hacer algo con ella e hice todo lo que pude”, explicó.

“Ni me di cuenta que no estaba Lali. Hace poco me llamó para contarme algunas cositas. Siento que no es nada personal conmigo. Son modos, no tengo ningún problema con eso”, aseguró.

Moria Casán y Lali Espósito.

Moria Casán y Lali Espósito.

La aclaración de Moria Casán sobre su vínculo con Lali Espósito

Moria Casán mencionó tener una buena relación con Lali Espósito pero destacó que no son amigas: "Ningún distanciamiento. No somos amigas, tengo la mejor. Simplemente que ella también anda por el mundo ocupada".

"Tengo la mejor, la mejor. A mí no me gusta invitar a nadie en el sentido de cuando hay una presentación mía. Yo no haría debut en los teatros, incluso cuando vienen amigos míos, salvo que sepan, no quiero que me digan quiénes están", apuntó.

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