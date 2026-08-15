Moria Casán, sobre el rumor de distanciamiento con Lali Espósito: "No somos amigas"

Moria Casán estrenó su serie biográfica en Netflix con un evento rodeado de celebridades que tuvo lugar en el Teatro Lola Membrives . De todos modos, llamo la atención de Lali Espósito a la avant premiere con quien “La One” tenía buena relación.

Moria Casán fue parte del video de Lali Espósito de la canción “¿Quiénes son?” , que se inspiró en una frase de la diva, y se creó un vínculo amistoso.

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“De Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix ”, sentenció. “No estaba Lali, pero porque no era de mi círculo familiar. De ella soy conocida y tengo la mejor. Participó en un podcast mío, después me invitó a hacer algo con ella e hice todo lo que pude”, explicó.

“NO SOMOS AMIGAS PERO NO ESTAMOS DISTANCIADAS” Moria Casán habló de los rumores de distanciamiento con Lali Espósito. #Calabro1079 con Marina Calabró, @GZaffora , @jeanlibares1 y @lupeugaldeok Seguilo en vivo https://t.co/WOipG1kKMw https://t.co/sfIFbVGXeC pic.twitter.com/KofYMFOBgF

“Ni me di cuenta que no estaba Lali. Hace poco me llamó para contarme algunas cositas. Siento que no es nada personal conmigo. Son modos, no tengo ningún problema con eso”, aseguró.

Moria Casán y Lali Espósito.

La aclaración de Moria Casán sobre su vínculo con Lali Espósito

Moria Casán mencionó tener una buena relación con Lali Espósito pero destacó que no son amigas: "Ningún distanciamiento. No somos amigas, tengo la mejor. Simplemente que ella también anda por el mundo ocupada".

"Tengo la mejor, la mejor. A mí no me gusta invitar a nadie en el sentido de cuando hay una presentación mía. Yo no haría debut en los teatros, incluso cuando vienen amigos míos, salvo que sepan, no quiero que me digan quiénes están", apuntó.