Lomas mantiene viva la memoria de Pedro Pablo Turner con nuevos homenajes

En Lomas de Zamora siguen organizando actividades para recordar a Pedro Pablo Turner , el intendente desaparecido a manos de la última dictadura militar . Con un gran convocatoria, el último encuentro se hizo en Fiorito para fortalecer la memoria colectiva y reivindicar la historia de un dirigente que dejó un legado importante a nivel político, social y comunitario.

En el CGM Fiorito , ubicado sobre la calle Campana 300, descubrieron una placa con su nombre y un código QR que al ser escaneado brinda acceso a una galería digital con su biografía, fotos y artículos periodísticos de la época. El encuentro fue organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio junto a la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Pablo Turner , que viene trabajando para que la causa de lesa humanidad avance y se llame a indagatoria a los culpables por la desaparición forzada ocurrida hace 50 años.

Durante la jornada, los integrantes de los puntos jóvenes de Fiorito presentaron un mural que realizaron en homenaje a Turner en el marco del programa "Murales por la Memoria" . Mientras que los chicos del Envión Fiorito Norte compartieron una coreografía con la canción "La Memoria" de León Gieco .

Jóvenes del Envión Fiorito Norte compartieron una coreografía.

Las placas con el nombre de Turner ya están en los Centros de Gestión Municipal (CGM) de Fiorito, Budge, Turdera y Lamadrid. Este año también descubrieron una placa en el hall del Palacio Municipal y en la sede del Partido Justicialista de Lomas. Y desde el año pasado, el Jardín Nº946 de Budge pasó a llamarse Pedro Pablo Turner.

La historia de Pedro Pablo Turner, un militante con una destacada gestión

Turner nació el 30 de julio de 1940 en Chaco, estudió en un colegio donde aprendió el oficio de tipógrafo y fue testigo directo de la gestión de su tío Felipe Gallardo, quien fue el primer gobernador de la provincia en 1953. Después del derrocamiento de Juan Domingo Perón, la familia se trasladó a Capital Federal y Pedro comenzó a trabajar en la imprenta del Congreso de la Nación.

En los 70 participó activamente de la vida política y sindical de la Federación Gráfica Bonaerense, y luego se mudó a Lomas de Zamora donde fundó la Agrupación Eva Perón y llevó adelante un destacado trabajo territorial especialmente en la zona de Budge.

Recordado por su militancia obrera, Turner fue intendente entre julio de 1973 y agosto de 1974.

Recordado por su militancia obrera, Turner fue intendente entre julio de 1973 y agosto de 1974. En poco tiempo llevó adelante proyectos como la iluminación de todo el trayecto de Camino Negro (se inauguró en un tiempo récord de 29 días y a un costo mínimo), la extensión de la primera red de agua potable en Albertina, desagües en Budge, la creación de 17 centros deportivos y de la Escuela de Artes y Oficios.

En 1976, a tan solo días del golpe militar, decidió trasladarse a su provincia natal de Chaco donde luego fue detenido el 19 de abril por personal del Ejército y llevado a Buenos Aires. La causa de lesa humanidad por su desaparición actualmente está frenada en el Juzgado Federal de Instrucción N°3 y siguen reclamando para que se llame a indagatoria a los culpables de los delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de libertad, tormentos y homicidios.