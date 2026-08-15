La Universidad de Lomas brindará asistencia psicopedagógica gratuita

La inscripción será el 28 y 1 de 9 a 13, en la Universidad de Lomas de Zamora.

En pocas palabras SAOP UNLZ: Abren inscripción para asistencia psicopedagógica gratuita a alumnos de escuelas públicas sin obra social.

Abren inscripción para asistencia psicopedagógica gratuita a alumnos de escuelas públicas sin obra social. Fechas y lugar: La inscripción será el 28 y 31 de marzo, de 9 a 13, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ.

La inscripción será el 28 y 31 de marzo, de 9 a 13, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ. Requisitos: Presentar DNI del adulto y niño, datos escolares, y derivaciones si las hubiera; vacantes limitadas a 75 por día. Resumen generado por Thinkindot AI

El Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica (SAOP) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) abrirá una nueva inscripción para familias de la región que necesiten atención psicopedagógica para sus hijos e hijas que concurren a escuelas estatales.

La propuesta esta destinada a niños, niñas y adolescentes que asistan a establecimientos de educación pública, tanto de nivel inicial como primario y secundario, y que no cuenten con obra social o cuya cobertura no incluya diagnostico y tratamiento psicopedagógico.

Destinado a niños, niñas y adolescentes que concurran a escuelas estatales y necesiten atención psicopedagógica. ¿Cómo inscribirse en el SAOP? La inscripción se realizará el viernes 28 y lunes 31, de 9 a 13, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, ubicada en Camino de Cintura y Juan XXIII,. Las familias deberán presentar copia del DNI del adulto responsable y del niño o adolescente, además de los datos de la institución educativa a la que asiste.

En caso de contar con derivaciones, estudios médicos o diagnósticos previos, también deberán llevarlos al momento de realizar el trámite. Las vacantes son limitadas, se entregaran únicamente 75 números por día, por lo que desde la organización recomienda concurrir con la documentación necesaria y con anticipación.

El SAOP funciona desde 1998. Más de 25 años de atención gratuita en Lomas de Zamora El SAOP funciona desde 1998, cuando fue creado por iniciativa de docentes de la facultad con el objetivo de brindar un espacio de formación práctica para estudiantes avanzados y graduados y, al mismo tiempo, ofrecer atención psicopedagógica gratuita y orientación a las familias de la región.

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