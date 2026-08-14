Una montaña de solidaridad: Lomas juntó 270 kilos de tapitas para la Fundación Garrahan

Hace varios años que en Lomas de Zamora se lleva adelante el programa Corazones de Amor , una iniciativa que une solidaridad , cuidado del ambiente y salud pública . Gracias al compromiso de los vecinos, se logró juntar una nueva tanda de 270 kilos de tapitas de plástico que fueron entregadas a la Fundación Garrahan para seguir acompañando su trabajo.

El programa impulsado por el Municipio promueve la recolección y reutilización de tapitas plásticas en los distintos barrios. "Es una iniciativa que tiene que ver con la solidaridad, ya que 16 mil chicos lomenses se atienden por año en el Hospital Garrahan y una forma de retribuir ese servicio es acercar las donaciones de tapitas que la comunidad va aportando. En los parques municipales y en la Reserva Santa Catalina tenemos los Corazones de Amor, donde en esta oportunidad juntamos 110 mil tapitas que representan 270 kilos", expresó la subsecretaria de Políticas de Gobierno, Fabiana Alfaya, quien encabezó la entrega de las tapitas y compartió un encuentro junto a la coordinadora del Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la Fundación Garrahan , Patricia Gavilán.

Compromiso. La conciencia ambiental crece en Lomas con talleres de reciclado, huerta y biodiversidad

Todos los días se pueden dejar tapitas de gaseosas, aguas y jugos en los Corazones de Amor instalados en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas), Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina y Libres del Sur), Parque Albertina (Homero 2601), Parque Santa Catalina (Soldado Brito y Manuela Pedraza), Parque Isabel La Católica de Parque Barón (Isabel la Católica 799), Parque San José (Caaguazú 500), Parque Diego Maradona de Fiorito (Recondo 1200), Parque Finky de Turdera (Vicente López y San Basilio) y en la Reserva Santa Catalina (Garibaldi 2400).

Hace 4 años que en Lomas se desarrolla el programa Corazones de Amor.

"Con las donaciones de los vecinos, la Fundación lleva adelante un proceso de reutilización para producir insumos, equipamiento y recursos económicos fundamentales para el sostenimiento y desarrollo del Hospital de Pediatría Garrahan, que es referente a nivel nacional en salud infantil ", indicó Alfaya, quien agregó: "En Lomas también armamos una red con instituciones y vecinos sustentables que recibieron bidones para seguir fortaleciendo la recolección de tapitas. Ya juntamos dos toneladas de plástico y a finales de este año vamos a llegar a la tercera".

Las tapitas se pueden llevar a los parques municipales y a la Reserva Santa Catalina.

Con las tapitas que se donan a la Fundación Garrahan también se fabrican diferentes productos sustentables como juegos de encastre, perchas ecológicas y ecoladrillos.

Murales con tapitas recicladas en Lomas de Zamora

Otra iniciativa ambiental y comunitaria que se lleva adelante en Lomas es la creación de murales con tapitas de plástico recicladas. "Ya hicimos murales sostenibles en Turdera, Llavallol, Temperley y próximamente vamos a llegar a Santa Catalina", destacó Alfaya.

A fines del año pasado, en el Hospital Esteves de Temperley inauguraron un mural creado con más de 18 mil tapitas de plástico recicladas en el marco de una movida que involucró a vecinos, escuelas, comerciantes, artistas y profesionales de salud.

"El mural está en el ingreso a los consultorios externos del hospital y lo hicimos en articulación con el Municipio de Lomas y el artista Marcial Lazarte. La obra representa la participación comunitaria, el desarrollo sostenible, el cuidado del ambiente y la salud mental como una construcción colectiva", destacaron desde el Esteves.