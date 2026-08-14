Finde en Lomas de Zamora: Adrián Barilari, Daniel Agostini y Los Rebos

Este fin de semana en Lomas de Zamora llegarán de visita la cantante de Rata Blanca Adrián Barilari, Daniel Agostini y el desopilante humor de Los Rebos, junto con propuestas de bandas de rock sonando en vivo, espectáculos para los más bajitos y obras de teatro.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 habrá un tributo a La Renga y una noche de rock con La Chueka.

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En la misma sala, el sábado a las 19, la Comunidad Motociclística presenta una Noche de Homenajes y el domingo a las 16 llega “Collar de Palabras”, un espectáculo para las infancias.

Daniel Agostini, un referente de la movida tropical y de la cumbia, presenta en vivo todos sus clásicos el sábado a las 21 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, el viernes a las 21 Adrián Barilari presenta "Canciones Doradas 2”, con los clásicos de todas las épocas y los inolvidables de Rata Blanca. El sábado será el turno de Militantes del Clímax.

La obra de teatro “La cantante calva”, de Ionesco y dirigida por Emiliano Dátola, sale a escena el domingo a las 19 en la Feria Sudaka de Lomas de Zamora, Portela 82.

Los Rebos, el dúo humorístico de Yayo Guaridi y el Mago Ruiz Díaz, salen a escena con desopilante y picante show el sábado a las 21 en Bodega Lomitas, España 451.

Mucho rock en vivo

En El Refugio de Banfield, Maipú 540, el viernes desde las 22 se arma “La Zapada del Refu”, con Alberto Salto y Mati Gomel como anfitriones y con un escenario abierto.

En Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el domingo a las 21, presentan sus canciones en formato acústico Naguel Lucero y Van Klimen.

El festival “Pasión Sonara”, con la participación de bandas de rock, punk y reggae, se arma en vivo el viernes a las 22 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

La banda de rock Flores en la Luna, junto con artistas invitados, mostrará todas sus canciones el domingo a las 21 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el sábado a las 21 se presenta el tributo a Queen de la mano de Queendom y el sábado sonarán los clásicos de La Fonola ’80.

“La Reina de Turdera”, la obra de teatro Jazmín Spanarelli y con dirección de Juan Mako, pisa las tablas el domingo a las 17 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 254, el viernes a las 21 se arma otra edición de la “Milonga bajo la parra”, con la música en vivo de Tango Alegre.