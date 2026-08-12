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12 de agosto de 2026
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Gonzálex Romero presenta su nuevo disco en Mutar Bar

El músico de Temperley presenta las canciones de “El paso”, su nuevo disco, en Mutar Bar de Avellaneda junto a La Crema de Sur y músicos invitados.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Gonzalex Romero y La Crema del Sur.&nbsp;

Gonzalex Romero y La Crema del Sur. 

Fer Gonzálex Romero sigue presentando en vivo las canciones de "El paso", su nuevo disco, donde hay rock y otras sonoridades. La nueva escala del músico de Temperley será el domingo en Mutar Bar de Avellaneda, junto a Nocnara como banda invitada.

Junto a Fer Gonzalex Romero estarán los integrantes de La Crema de Sur, que alista a Luai Schahab en batería, Diego Garrison en bajo y Leo Licitra en guitarra. Subirán a escena los invitados como Andy, cantante de Tracy Lord, y Luna González, hija de Fer e integrante de Nadia Comanechi, en voces, y Richi Calvo en armónica.

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“Estamos ensayando en una vieja fábrica metalúrgica fundida en la crisis de los ’90. Reinventando el espacio, encontrando inspiración en el polvo y el hollín”, le cuenta Gonzalex Romero a La Unión.

Este espacio sirve también como una suerte de “búsqueda de pertenencia geográfica” y de inspiración de la banda, como inspirador de varias canciones del nuevo disco.

“Estamos abriendo camino desde los naufragios, un espejo de la situación cíclica argenta que se refleja metafóricamente en algunas letras del disco, como ‘El Viejo y el Mar’, ‘La Niebla en Temperley’ y ‘El Paso’”, explica.

Un disco de rock y con nuevas sonoridades

El sus discos anteriores Gonzalex Romero se enfocó en un sonido bien blusero y en "El paso" abrió el juego a otros sonidos y a una mayor libertad en las composiciones.

Este cambio del estilístico y salir de la estructura clásica del blues lo llevó también a incursionar en nuevas temáticas en las líricas de las nuevas canciones.

El disco incluye versiones de "Cinco Magníficos", de Sumo, grabado sobre un loop de un lavarropas, y "I wanna be your dog", de Iggy Pop, devenida en la fierrera "Quiero ser tu Dodge".

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