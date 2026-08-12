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12 de agosto de 2026
Nuevo rumbo.

Banfield hizo oficial la salida de Tiziano Perrotta

Banfield informó que se ejecutó una cláusula de salida de Tiziano Perrotta, cuyos datos serán publicados en el Informe de Mercado de Pases.

Tiziano Perrotta ya no es más jugador de Banfield.

Tiziano Perrotta ya no es más jugador de Banfield.

En pocas palabras

  • Tiziano Perrotta: Banfield confirmó la ejecución de su cláusula de salida, cuyos detalles se publicarán en el Informe de Mercado de Pases.
  • Destino del dinero: Los fondos obtenidos se destinarán a sanear y fortalecer la institución, cubriendo deudas salariales y otras obligaciones.
  • Declaraciones: El joven delantero de 19 años expresó su agradecimiento al club y su cariño, sin descartar un futuro regreso.
Resumen generado por Thinkindot AI

El delantero Tiziano Perrotta fue noticia en el mundo Banfield. Este miércoles, el club informó oficialmente que no continuará su carrera profesional en la institución de Peña y Arenales al hacerse efectiva una cláusula de salida y que los datos de la misma serán informados más adelante.

A través de un comunicado, el club expresó que “en el día de ayer (martes), se acordó con el jugador y su representante legal hacer efectiva una cláusula de salida que le permitirá continuar su carrera profesional en otro club. Los datos correspondientes a la ejecución de dicha cláusula serán publicados en el correspondiente Informe de Mercado de Pases”.

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A dónde se destinará el dinero

El club presidido por Matías Mariotto atraviesa un momento económico delicado desde hace tiempo a la fecha, que repercute en todos los ámbitos de la institución. “Los recursos económicos generados serán destinados a nuestra principal prioridad: sanear y fortalecer el club. Estos ingresos permitirán atender las obligaciones que hoy condicionan el funcionamiento de la institución, con especial foco en las deudas salariales con nuestros trabajadores, además de otros compromisos pendientes como deudas administrativas, inhibiciones, embargos y obligaciones con proveedores”, detallaron.

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En ese sentido, remarcaron que “vender bien también significa usar bien los recursos. Tenemos que ordenar y sanear el club para volver a crecer”·.

Qué dijo Tiziano Perrotta

El joven delantero de 19 años, oriundo de 9 de Julio, se despidió del club muy emocionado. “Hola a todos, creo que es un video difícil, por todo el cariño que le tengo al club, a la gente, pero bueno, me parecía correcto hacerlo y hablar públicamente para todos”, comenzó con su relato.

“Más que nada palabras de agradecimiento, de ser agradecido de todo lo que el club ha hecho por mí, de valorar todo el tiempo que estuve, la gente que me ayudó, la gente de la pensión, creo que detrás de cada futbolista hay miles de personas que influyen y por ahí no se ven y no salen en los diarios”, agregó.

También recalcó su amor por el Taladro: “Creo que esto, más allá de una despedida, me queda un gran cariño, me queda ese sentimiento por Banfield que uno con el paso del tiempo va adquiriendo. Espero que en un tiempo nos podamos volver a encontrar y sería siempre feliz de vestir la camiseta de Banfield. Mandarle un saludo a toda la gente, saber que los quiero mucho y que amo mucho a Banfield. Un abrazo grande”.

Tiziano Perrotta agradeci&oacute; a todo Banfield.

Tiziano Perrotta agradeció a todo Banfield.

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