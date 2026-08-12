Con Talleres de Escalada-Excursionistas, vuelven los visitantes a la Primera B

La Primera B recibió una gran noticia. Vuelven los hinchas visitantes a la tercera categoría del fútbol argentino. La noticia se confirmó en las últimas horas y el club que abrirá las puertas de su estadio para este importante acontecimiento será Talleres de Escalada .

El partido será el de la 31º fecha, en el que Talleres de Escalada recibirá a Excursionistas , en el que se enfrentarán dos equipos candidatos al ascenso.

Luego de las gestiones realizadas con la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y los clubes, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte ( A.Pre.Vi.De .), anunció que habrá presencia de ambos públicos en el partido del próximo sábado 22 de agosto entre Talleres de Escalada y Excursionistas en el estadio Pablo Comelli, ubicado en Coronel Pedro Antonio Timote 3401.

Las próximas semanas serán clave para diagramar los operativos de seguridad correspondientes, vinculados a la cantidad de efectivos policiales, cortes de calles aledañas al estadio e ingreso de ambas parcialidades.

Sin confirmación oficial, la hinchada de Excursionistas se ubicaría en la tribuna cabecera José Salomón, que da espaldas a la calle Sebastián Gaboto. Asimismo, el club del Bajo Belgrano instó a que sus hinchas estén atentos a las redes sociales en estos próximos días para informarse sobre la venta de entradas.

Antecedentes en la región

Desde que se levantó la prohibición de los partidos solo con público local, la prueba piloto del regreso de los visitantes en el ascenso se dio en la Primera Nacional.

Por la 10º fecha hubo dos partidos, uno de ellos el que jugaron el domingo 19 de abril Colegiales y Temperley en el estadio Libertarios Unidos, de Munro. El otro fue en el Centenario, donde Quilmes recibió a Nueva Chicago.

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Mientras que este último domingo 9 de agosto, Los Andes le dio la bienvenida en el estadio Eduardo Gallardón a los hinchas del puntero Ferro Carril Oeste.

Protagonistas de la Primera B

Previo a este partido, Talleres de Escalada visitará a Arsenal de Sarandí, mientras que Excursionistas recibirá a Deportivo Laferrere.

Luego de una serie de resultados favorables, Deportivo Camioneros quedó como único puntero del Torneo de Primera B con 54 puntos, mientras que Excursionistas, Arsenal de Sarandí y Talleres de Escalada lo siguen con 53 y Villa Dálmine completa el Top Five de los equipos candidatos con 52 unidades.

Los dirigidos por Lucas Licht, que habían alcanzado la punta tras vencer a Deportivo Laferrere, luego jugaron dos partidos como local sin conseguir triunfos: Atlético Ituzaingó (0-0) y Argentino de Merlo (1-2).