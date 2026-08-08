Talleres de Escalada cayó ante Argentino de Merlo y ya no es líder de la Primera B

Talleres de Escalada tropezó en casa y ya no es puntero de la Primera B

Argentino de Merlo dio la sorpresa de la jornada al derrotar por 2-1 a Talleres de Escalada en el Pablo Comelli, en un encuentro válido por la Fecha 29 de la Primera B Metropolitana. El conjunto albirrojo, dirigido por Lucas Licht, dejó pasar una oportunidad de oro para consolidarse en la cima del certamen y ahora es escolta de Camioneros.

El partido comenzó cuesta arriba para los de Escalada. En una primera mitad sumamente disputada, la visita logró imponer sus condiciones defensivas y golpear en el momento justo a través de un perfecto cabezazo de Diego Aguirre a los 5 minutos. Fue así como la Academia de Merlo se marchó al descanso con una ventaja parcial de 1-0, sembrando la preocupación en las tribunas del Pablo Comelli.

En el complemento, Talleres de Escalada salió decidido a cambiar el rumbo de la historia. Mediante el empuje de Pablo Cortizo, el local alcanzó el ansiado empate 1-1, encendiendo la ilusión de revertir el marcador. Sin embargo, en el mejor momento futbolístico del dueño de casa, Argentino de Merlo aprovechó al máximo una contra letal y sentenció el 2-1 definitivo con otro gran cabezazo de Diego Aguirre.

A pesar de las variantes ensayadas por Lucas Licht y los constantes centros sobre el área rival en los minutos finales, la solidez defensiva de la visita terminó de ahogar las esperanzas del Albirrojo.

Panorama en la tabla de posiciones de la Primera B

Con otro fuerte revés en su propio reducto, Talleres de Escalada se mantiene con 53 unidades en la competencia (gracias a 15 victorias, ocho empates y seis derrotas). Esta caída complica su meta de cortarse solo en los puestos de vanguardia, lo que obliga al plantel a cambiar rápidamente de página de cara a la recta decisiva del campeonato.

Ahora como escolta del nuevo líder Camioneros, el conjunto de Escalada tendrá una verdadera prueba de carácter el próximo fin de semana cuando visite a Arsenal en Sarandí, donde jugará ante otro de los candidatos al ascenso a la Primera Nacional.