Talleres de Escalada cayó ante Argentino de Merlo y ya no es líder de la Primera B

Talleres de Escalada tropezó en casa y ya no es puntero de la Primera B
Argentino de Merlo dio la sorpresa de la jornada al derrotar por 2-1 a Talleres de Escalada en el Pablo Comelli, en un encuentro válido por la Fecha 29 de la Primera B Metropolitana. El conjunto albirrojo, dirigido por Lucas Licht, dejó pasar una oportunidad de oro para consolidarse en la cima del certamen y ahora es escolta de Camioneros.
El partido comenzó cuesta arriba para los de Escalada. En una primera mitad sumamente disputada, la visita logró imponer sus condiciones defensivas y golpear en el momento justo a través de un perfecto cabezazo de Diego Aguirre a los 5 minutos. Fue así como la Academia de Merlo se marchó al descanso con una ventaja parcial de 1-0, sembrando la preocupación en las tribunas del Pablo Comelli.
En el complemento, Talleres de Escalada salió decidido a cambiar el rumbo de la historia. Mediante el empuje de Pablo Cortizo, el local alcanzó el ansiado empate 1-1, encendiendo la ilusión de revertir el marcador. Sin embargo, en el mejor momento futbolístico del dueño de casa, Argentino de Merlo aprovechó al máximo una contra letal y sentenció el 2-1 definitivo con otro gran cabezazo de Diego Aguirre.
A pesar de las variantes ensayadas por Lucas Licht y los constantes centros sobre el área rival en los minutos finales, la solidez defensiva de la visita terminó de ahogar las esperanzas del Albirrojo.
Panorama en la tabla de posiciones de la Primera B
Con otro fuerte revés en su propio reducto, Talleres de Escalada se mantiene con 53 unidades en la competencia (gracias a 15 victorias, ocho empates y seis derrotas). Esta caída complica su meta de cortarse solo en los puestos de vanguardia, lo que obliga al plantel a cambiar rápidamente de página de cara a la recta decisiva del campeonato.
Ahora como escolta del nuevo líder Camioneros, el conjunto de Escalada tendrá una verdadera prueba de carácter el próximo fin de semana cuando visite a Arsenal en Sarandí, donde jugará ante otro de los candidatos al ascenso a la Primera Nacional.
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Final del partido
Talleres de Escalada perdió 2 a 1 con Argentino de Merlo.
Talleres de Escalada asume riesgos y sufre
El conjunto de Escalada va con todo por el empate, pero deja huecos atrás. Mauro Casoli evitó el tercero de Argentino de Merlo y lo mantiene con vida.
!!!GOOOOL DE ARGENTINO DE MERLO!!!
En el mejor momento de Talleres de Escalada, apareció de nuevo Diego Aguirre para poner el 2 a 1 para la visita. Talleres vuelve a sufrir la caída de su arco.
"Diego Aguirre"Por el gol del jugador de Argentino de Merlo ante Talleres de Remedios de Escalada. pic.twitter.com/jxj4Ow3mjv— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 8, 2026
Otra vez Talleres de Escalada tuvo su chance para empatarlo
Buen disparo de Ignacio Colombini pero le faltó dirección para concretar. Todo sigue igualado 1 a 1.
Se salvó Argentino de Merlo
Un fuerte disparo de Fernando Enrique reventó el travesaño. Talleres de Escalada hace méritos para empatarlo.
Talleres de Escalada muy cerca del empate
Con un tiro libre de Federico Versaci, el conjunto de Escalada estuvo a nada de empatarlo. Su remate se muy cerca.
Talleres de Escalada va con todo por el triunfo
Otra vez probó Pablo Cortizo con un disparo desde afuera del área y su remate se fue por arriba del travesaño. Está muy bien Talleres para conseguir la victoria.
¡¡¡¡GOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!!!
El equipo de Lucas Licht fue con todo por el empate y lo consiguió con un remate de Pablo Cortizo y un desvió en Federico Versaci que descolocó a Alejo Tello. Ahora Talleres de Escalada y Argentino de Merlo empatan 1 a 1.
"Pablo Cortizo"Por el gol del jugador de Talleres de Remedios de Escalada ante Argentino de Merlo pic.twitter.com/0o2OaFCmTN— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 8, 2026
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan Talleres de Escalada y Argentino de Merlo los segundos 45 minutos.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada pierde por 1 a 0 con Argentino de Merlo.
Otra vez Talleres de Escalada tuvo el empateUna buena sociedad en ataque provocó que Federico Martínez, nuevamente con un derechazo, casi estampe la igualdad. Alejo Tello lo evitó y se está convirtiendo en la figura del partido.
Talleres de Escalada prueba de media distancia
Federico Martínez se animó y le pegó desde afuera del área, pero con una reacción brillante Alejo Tello evitó el empate. Sigue ganando Argentino de Merlo por 1 a 0.
Talleres de Escalada no puede con Argentino de Merlo
La visita cede campo y pelota, pero Talleres de Escalada no encuentra los caminos para empatarlo. Con este resultado, el albirrojo ya no es líder de la Primera B, ahora propiedad de Camioneros y Excursionistas.
Jugada preparada de Talleres de Escalada
Un córner desde la izquierda derivó en un pase a Matías Samaniego, quien disparó desde afuera del área y su remate se fue desviado. Buen intento de Talleres de Escalada.
¡¡¡¡GOOOOOL DE ARGENTINO DE MERLO!!!
En la primera de peligro, golpea la visita. Luego de un córner desde la izquierda de Gastón Scisci, apareció Diego Aguirre con un cabezazo certero. Sorpresa en Escalada, gana Argentino de Merlo por 1 a 0.
"Diego Aguirre"Por el golazo del jugador de Argentino de Merlo ante Talleres de Remedios de Escalada. pic.twitter.com/XC47wUzc8X— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 8, 2026
Comenzó el partido
Ya juegan Talleres de Escalada y Argentino de Merlo por la fecha número 29 de la Primera B.
Ya se viene Talleres de Escalada ante Argentino de Merlo
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Abel Masuero, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Federico Martínez; Matías Samaniego, Ignacio Colombini. DT: Lucas Licht.
Así forma el rojo está tarde pic.twitter.com/qOnd04zBcH— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) August 8, 2026
Argentino de Merlo: Alejo Tello; Diego Ursino, Enzo Tamborrelli, Víctor López, Federico López; Luciano Romero, Nahuel Sica, Gastón Scisci y Joel Ortiz; Alan Salvador y Diego Aguirre. DT: Lucas Nohra.
Árbitro: Ariel Cruz.
Estadio: Pablo Comelli.
TV: LPF Play.