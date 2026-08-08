Convocan a una marcha por Nahuel Godoy, el nene de 12 años asesinado por su padre

La familia de Nahuel Godoy convocó a una marcha para pedir justicia por el nene de 12 años asesinado en Rafael Calzada por su padre, quien está detenido luego de haberse entregado en la Comisaría 1º de Lomas de Zamora .

Según pudo averiguar La Unión , la movilización será el próximo lunes a las 9.30 en la Plaza Leandro Alem de Monte Chingolo, ubicada sobre Condarco al 2300, entre Ramón Cabrero y Domingo Purita.

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Bajo las consignas “Basta de violencia, basta de impunidad, basta de silencio” , la familia llamó a la comunidad a sumarse a la movilización y acompañar a la madre de Nahuel en uno de los momentos más difíciles de su vida.

La convocatoria fue difundida a través de una imagen que lleva la fotografía del niño y un mensaje contundente: “Por Nahuel, por su mamá, por todos los niños” .

El reclamo se produce mientras la Justicia avanza con la investigación por el homicidio del menor y su padre, Néstor Rubén Godoy, permanece detenido e imputado por el crimen.

El asesino se entregó en Lomas de Zamora tras el crimen.

Filicidio Rafael Calzada

Nahuel fue encontrado muerto en una vivienda de Rafael Calzada luego de que su padre se presentara ante la Policía y quedara involucrado en el homicidio.

El niño tenía 12 años y diagnóstico de autismo, y la investigación apunta a determinar con precisión qué ocurrió durante las horas previas a su muerte y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el brutal desenlace.

La causa está a cargo de la UFI 16 de Lomas de Zamora, mientras el acusado permanece detenido luego de haberse negado a declarar durante la indagatoria.