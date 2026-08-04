Se negó a declarar el hombre que mató a su hijo con autismo y se entregó en Lomas de Zamora

El asesino se entregó en Lomas de Zamora tras el crimen.

El hombre acusado de asesinar a golpes a su hijo de 12 años en Rafael Calzada , que luego se entregó en Lomas de Zamora , donde habría confesado el filicidio ocurrido el pasado fin de semana, se negó a declarar durante su indagatoria.

Fuentes judiciales informaron que Néstor Rubén Godoy , de 41 años, optó por guardar silencio por recomendación de su defensa y no respondió preguntas sobre el crimen de Nahuel Benjamín .

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Tras la audiencia, el Juzgado de Garantías interviniente convirtió en detención la aprehensión de Godoy, quien permanece imputado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", una figura que prevé la pena de prisión perpetua.

Mientras tanto, la UFI 16 de Lomas de Zamora continuará esta semana con la toma de declaraciones testimoniales a familiares y vecinos del niño para reconstruir las horas previas al crimen y reunir nuevas pruebas para el expediente.

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Filicidio en Rafael Calzada

El hecho salió a la luz el sábado al mediodía, cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, en Rafael Calzada, tras un llamado al 911.

Al ingresar a una construcción ubicada en el fondo del terreno, los policías encontraron sin vida a Nahuel Benjamín, de 12 años. Según trascendió de la investigación, el padre había abandonado el lugar minutos antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con la primera evaluación médica, el menor, que tenía diagnóstico de autismo, murió como consecuencia de los golpes sufridos.

Se entregó en Lomas de Zamora y confesó

Horas más tarde, Godoy se presentó por sus propios medios en la Comisaría 1º de Lomas de Zamora, donde confesó haber asesinado a su hijo y quedó inmediatamente detenido.

Los investigadores también establecieron que el acusado estaba separado de la madre del niño y que, por un régimen de cuidado acordado, retiraba a Nahuel todos los viernes de la vivienda donde residía con ella, en Lanús.

En ese contexto, una de las principales hipótesis que analiza la fiscalía es que el crimen haya sido cometido luego de una fuerte discusión entre ambos padres y que el acusado haya actuado con el objetivo de causarle un profundo daño emocional a su expareja, una línea investigativa que continúa siendo materia de análisis.