El video de la influencer Candela Arizaga semidesnuda tras el escándalo con Facundo Moyano

Comenzaron a conocerse más detalles del confuso episodio protagonizado por Facundo Moyano y su novia, la influencer Candela Arizaga, ocurrido en la madrugada de este martes en la zona de Barrancas de Belgrano tras la difusión de un video. El exdiputado fue demorado e investigado por violencia de género.

Candela Arizaga es una joven modelo e influencer de 23 años, oriunda de la ciudad de Rosario. Fue pareja de L-Gante y se la vínculó con Enzo Fernández.

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En Arriba Argentinos, en El Trece, se vieron las imágenes de la joven influencer deambulando desnuda por la Avenida Virrey Vértiz y Sucre , con signos visibles de estar bajo el efecto de estupefacientes.

“Ahí la estamos viendo caminando por Virrey Vértiz. Se la ve tambaleándose, muy desorientada. Una mujer que camina sola por la calle y que, lógicamente, llamó la atención de quienes estaban en la zona, al punto de que varios vecinos comenzaron a grabarla”, empezó mostrando Nacho Otero.

El video de la influencer Candela Arizada.

“La situación implicaba un riesgo evidente: cruzaba calles y recorría varias cuadras sin aparentar tener plena noción de lo que ocurría a su alrededor”, sumó May Martorelli.

“En esas imágenes todavía no se observa a Facundo Moyano llegando para buscarla. Da la impresión de que advirtió su ausencia tiempo después. Todavía falta mucho para reconstruir completamente esta historia, pero el caso ya tiene un enorme impacto. Las imágenes que estamos viendo no provienen de una cámara de seguridad, sino del celular de un vecino. Ese vecino estaba en la zona de Barrancas de Belgrano y, al advertir la escena, comenzó a filmar”, agregó le periodista.