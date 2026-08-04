El día que "Pantriste" conmocionó a Rafael Calzada: bullying, tiroteo escolar y un muerto

El 4 de agosto de 2000, Javier Romero, apodado "Pantriste", mató a un alumno en una escuela de Rafael Calzada.

Se cumplen hoy 26 años del terrible caso de "Pantriste", como lo apodaban a Javier Romero, un joven de 19 años que, cansado de las burlas de sus compañeros, asesinó a uno de ellos e hirió a otro en la puerta de la Escuela Número 9 de Rafael Calzada, en Almirante Brown.

Aquel día, Javier Romero salía del colegio junto al resto de los alumnos cuando, una vez más, escuchó que lo llamaban "Pantriste", el apodo con el que lidió años en la secundaria. Le atribuían un supuesto parecido con el protagonista de la película "Corazón, las alegrías de Pantriste", un niño delgado, meláncolico y excesivamente sensible.

Un día, ese 4 de agosto, Javier Romero se detuvo en la puerta de la escuela, sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar. "¡Ahora me van a respetar!", se lo escuchó decir. Uno de los balazos impactó en la sien de Mauricio Salvador, de 16 años, quien falleció días más tarde en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Gabriel Ferrari, de 18, sufrió una lesión en la oreja.

Se escapó, pero su madre alertó dónde se escondía Luego del ataque, Javier Romero huyó. La Políca fue a buscarlo a su casa de San José, pero su allí no estaba. Sin embargo, su madre fue quien indicó dónde se estaba escondiendo: en la casa de un familiar.

La causa tras el tiroteo en la escuela de Rafael Calzada El Tribunal Oral Número 6 de Lomas de Zamora resolvió absolverlo, ya que lo consideraron inimputable. Los informes periciales concluyeron que presentaba una personalidad esquizoide y que, el día del crimen, había atravesado un episodio psicótico lleno de ira. A partir de este controversial fallo de la Justicia, se dispuso su internación con el fin de que recibiera un tratamiento en línea con la resolución pericial. De esta forma, permaneció alojado en cuatro cárceles comunes y también en un neuropsiquiátrico, hasta que un juez ordenó su libertad en el año 2018.

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