Lali Espósito regresa a River Plate: cuándo se venden las entradas

Lali Espósito no para.

Luego de ocho estadios agotados en el marco de esta gira, cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026, Lali Espósito coronará esta etapa histórica con una última gran celebración. La cita será el sábado 26 de septiembre en el Monumental.

La cantante banfileña viene de hacer historia hace apenas dos meses al convocar a más de 160.000 personas en dos estadios River Plate completamente agotados.

Con este un tercer Monumental marcará el cierre definitivo de la gira de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que la llevó por los escenarios de Argentina y del exterior.

Lali Espósito, en River Plate. Dónde comprar las entradas para el show de Lali Espósito en River Plate La preventa de entradas para Lali Espósito estará disponible el miércoles 5 de agosto a las 1, con 9 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa.

Mientras que la venta general se habilitará automáticamente al agotarse la preventa, con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa, a través de allaccess.com.ar. Precios y ubicaciones para Lali Espósito en River Plate Campo Delantero + Acceso Anticipado: $245000 + SC Campo Delantero: $145000 + SC Campo General: $80000 + SC Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales: $120000 + SC Plateas San Martín y Belgrano Altas: $85000 + SC Platea Sivori Media: $90000 + SC Platea Sivori Alta: $60000 + SC

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