Axel Kicillof inauguró obras y entregó escrituras en Longchamps

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó con el intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares la inauguración del SUM del Centro Integrador Comunitario de Longchamps. Además se entregaron 1.521 escrituras gratuitas para familias del municipio.

"La decisión de llevar a cada uno de los barrios la infraestructura y las obras que necesitan es un compromiso inquebrantable que tiene el Gobierno provincial con su pueblo”, señaló el gobernador y adicionó: “Este SUM para la comunidad de Longchamps y la entrega de más de 1.500 escrituras gratuitas son muestras claras de una gestión presente que no mira para otro lado".

“Desde que asumió este Gobierno nacional millones de familias se han tenido que endeudar para acceder a cuestiones básicas, pero el presidente dice que eso es un problema individual. Cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal: lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías”, sostuvo.

A través de una inversión de $725 millones, las nuevas instalaciones -ubicadas en el barrio Rayo de Sol- permitirán brindar capacitaciones laborales, jornadas de apoyo escolar y actividades deportivas y culturales, además del funcionamiento del programa Envión. Asimismo, el Municipio firmó la adhesión al programa “Libres y Protagonistas" del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que promueve la formación de jóvenes con perspectiva de género.

“Este SUM es el resultado de un esfuerzo inmenso que hace la provincia de Buenos Aires para, en un contexto muy complicado por las políticas nacionales, seguir acompañando a los vecinos y apoyando a los chicos que forman parte del programa Envión”, expresó Larroque y subrayó: “A pesar de que nos quitan los recursos que nos corresponden, sostenemos la obra pública y trabajamos todos los días para que nuestro pueblo pueda resistir a esta pesadilla y construir un futuro mejor”.

Durante la jornada, se entregaron 1.521 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito, al Municipio y a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”.

“Son muchas las acciones que el municipio y el Gobierno bonaerense llevan adelante en conjunto: tanto el espacio para la comunidad como las escrituras gratuitas son muestras de un modelo de gestión que piensa en la gente”, subrayó Cascallares.