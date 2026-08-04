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4 de agosto de 2026
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La Universidad de Lanús abrió un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial para mayores de 55 años

La Universidad de Lanús pone a disposición de los mayores de 55 años un taller gratuito sobre el uso de la Inteligencia Artificial.

La Universidad de Lanús abrió un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial para mayores de 55 años.

La Universidad de Lanús abrió un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial para mayores de 55 años.

La Universidad de Lanús (UNLa) abrió un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial (IA) destinado a mayores de 55 años, para que puedan incorporar una herramienta tecnológica que les sea de utilidad en la vida cotidiana.

El taller de la UNLa propone un primer acercamiento a la Inteligencia Artificial desde una perspectiva práctica, creativa y accesible, con el objetivo de que los participantes puedan conocer sus posibilidades y aprender a utilizar distintas herramientas. No es indispensable contar con conocimientos previos en IA.

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