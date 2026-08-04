La Universidad de Lanús abrió un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial para mayores de 55 años.

La Universidad de Lanús (UNLa) abrió un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial (IA) destinado a mayores de 55 años, para que puedan incorporar una herramienta tecnológica que les sea de utilidad en la vida cotidiana.
La Universidad de Lanús pone a disposición de los mayores de 55 años un taller gratuito sobre el uso de la Inteligencia Artificial.
La Universidad de Lanús (UNLa) abrió un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial (IA) destinado a mayores de 55 años, para que puedan incorporar una herramienta tecnológica que les sea de utilidad en la vida cotidiana.
El taller de la UNLa propone un primer acercamiento a la Inteligencia Artificial desde una perspectiva práctica, creativa y accesible, con el objetivo de que los participantes puedan conocer sus posibilidades y aprender a utilizar distintas herramientas. No es indispensable contar con conocimientos previos en IA.
El miércoles 12 de agosto a las 14 será el comienzo del taller, que se desarrollará a través de seis encuentros presenciales. La capacitación estará a cargo del Lic. Emilio Gómez de Agüero.
Las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción a través del siguiente formulario: https://forms.gle/kqsApcGpzNwk94v88.