AySA realiza trabajos de emergencia en Esteban Echeverría: en qué barrios

En algunas zonas del municipio de Esteban Echeverría, en las próximas horas podrían registrarse problemas en el abastecimiento del agua debido a interrupciones del suministro eléctrico.
La empresa informó que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio de agua en determinados barrios.
En algunas zonas del municipio de Esteban Echeverría, en las próximas horas podrían registrarse problemas en el abastecimiento del agua debido a interrupciones del suministro eléctrico.
Monte Grande, Luis Guillon y El Jagüel son las localidades afectadas por los cortes de suministro de agua, informaron desde la empresa.
Además, señalaron que los vecinos pueden comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24.
Los usuario/as que no se vean afectados por los trabajos, pero necesitan realizar otro tipo de reclamos, recomendamos usar los canales de atención autogestionada: Whatsapp: 11-5984-5794, o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar durante las 24 horas.