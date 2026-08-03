lunes 03 de agosto de 2026
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3 de agosto de 2026
Importante.

AySA realiza trabajos de emergencia en Esteban Echeverría: en qué barrios

La empresa informó que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio de agua en determinados barrios.

AySA informó el motivo de la falta de agua.
AySA informó el motivo de la falta de agua.

Monte Grande, Luis Guillon y El Jagüel son las localidades afectadas por los cortes de suministro de agua, informaron desde la empresa.

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AySA comunicó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora. 
Atención.

Una por una, las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua
AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.
A saber.

Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana

Para hacer reclamos o consultas con AySA

Además, señalaron que los vecinos pueden comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24.

Los usuario/as que no se vean afectados por los trabajos, pero necesitan realizar otro tipo de reclamos, recomendamos usar los canales de atención autogestionada: Whatsapp: 11-5984-5794, o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar durante las 24 horas.

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