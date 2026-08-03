AySA realiza trabajos de emergencia en Esteban Echeverría: en qué barrios

AySA informó el motivo de la falta de agua.

En algunas zonas del municipio de Esteban Echeverría, en las próximas horas podrían registrarse problemas en el abastecimiento del agua debido a interrupciones del suministro eléctrico.

Monte Grande, Luis Guillon y El Jagüel son las localidades afectadas por los cortes de suministro de agua, informaron desde la empresa.

Para hacer reclamos o consultas con AySA Además, señalaron que los vecinos pueden comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24.

Los usuario/as que no se vean afectados por los trabajos, pero necesitan realizar otro tipo de reclamos, recomendamos usar los canales de atención autogestionada: Whatsapp: 11-5984-5794, o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar durante las 24 horas.

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