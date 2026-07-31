sábado 01 de agosto de 2026
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31 de julio de 2026
Captura.

Estaba prófugo por un crimen en Esteban Echeverría y lo atraparon en Lomas de Zamora

La Policía logró capturarlo en la localidad de Ingeniero Budge. Estaba prófugo desde mayo. Lo acusan de participar en el homicidio en ocasión de robo.

detenido

El crimen había ocurrido el 20 de mayo por la madrugada en el cruce de las calles Cacique Telomian Condie y 1º de mayo. Cuatro delincuentes que se movilizaban a bordo de una camioneta Nissan Frontier blanca interceptaron a la víctima, de 54 años, que iba en una Renault Duster.

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Al no poder abrir la puerta, uno de ellos mató al hombre de un disparo. La bala ingresó por el brazo y tocó órganos vitales, provocándole la muerte.

Horas después, la Policía logró encontrar la camioneta de los ladrones. Peritos de la División Casos Especiales de la Policía Científica tomaron muestras de la escena del crimen y lograron identificar a un delincuente por una huella dactilar que se encontraba en la puerta trasera izquierda.

Esa huella, más el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, permitieron saber la identidad del delincuente y dónde vivía.

La captura del prófugo

Una vez individualizado el sospechoso, efectivos del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires organizaron un operativo para detenerlo en Lomas de Zamora, lugar donde se escondía.

Los policías interceptaron al sujeto en el cruce de Centenari y Rosende, en Budge. El delincuente intentó escapar por los techos de las casas linderas, pero fue reducido y detenido tras una breve persecución a pie.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional Descentralizada N°2 de Esteban Echeverría y quedó imputado por el delito de “homicidio en ocasión de robo”. Se determinó que tenía antecedentes por robos agravados y encubrimiento en la Zona Sur del Conurbano.

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