jueves 16 de julio de 2026
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16 de julio de 2026
Operativo.

Se incendió en Budge un depósito judicial de vehículos apenas terminó el partido

El fuego se desató minutos después del triunfo de Argentina sobre Inglaterra y demandó un importante operativo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron para apagar el incendio.

Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron para apagar el incendio.

Un importante incendio se registró en un depósito judicial de vehículos ubicado en Ingeniero Budge apenas finalizado el encuentro en el que la Selección Argentina derrotó a Inglaterra por el Mundial 2026.

El siniestro ocurrió en un predio situado sobre la calle Rubén Martell al 3500 y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia encabezado por 20 Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que se movilizaron a bordo de siete dotaciones.

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Los servidores públicos trabajaron intensamente para extinguir los distintos focos ígneos que se desarrollaban en el interior del depósito judicial, donde se encontraban numerosos vehículos secuestrados por la Justicia.

El principal objetivo del operativo fue evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores del predio y garantizar la seguridad de la zona, tarea que demandó varias horas de labor.

El incendio en el depósito requirió un importante operativo.

El incendio en el depósito requirió un importante operativo.

El origen del incendio

Hasta el momento no trascendieron las causas que originaron el incendio y se aguarda el resultado de las pericias correspondientes para determinar cómo comenzó el fuego.

El episodio generó preocupación entre los vecinos de Ingeniero Budge, ya que la densa columna de humo pudo observarse desde distintos puntos de la localidad, justo cuando miles de personas comenzaban a salir a las calles para celebrar la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra.

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