Una familia de Lomas de Zamora perdió todo en un incendio: se les quemó hasta el dinero

La casa quedó destruida y con peligro de derrumbe.

Un incendio destruyó la casa de una familia en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora . Necesitan ayuda para salir adelante y están recibiendo donaciones para reconstruir la vivienda.

El terrible episodio ocurrió días atrás en una casa ubicada en la calle Bernardo O’Higgins 3225 , casi esquina Martín García de Loyola . El fuego habría comenzado en una vivienda lindera y se extendió a la propiedad donde vivía una pareja, sus dos hijas y el novio de una de las chicas.

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Las llamas se expandieron con mucha rapidez, arrasando con todo a su paso. Muebles, electrodomésticos, ropa, varias pertenencias y hasta el dinero de la familia fueron consumidos por el fuego. Se quedaron solamente con lo puesto.

El incendio destruyó la casa de la familia.

Las imágenes hablan por sí solas. Si bien la casa quedó en pie, la estructura está severamente dañada y corre riesgo de derrumbe. Hay que tirarla abajo para iniciar la construcción desde cero.

Necesitan ayuda tras el incendio

Al no tener absolutamente nada, tampoco pueden llevar una vida normal. No tienen dinero, perdieron los documentos en el incendio y las hijas no pueden ir a la escuela, ya que el fuego quemó también sus útiles.

Ante esta situación, vecinos de la zona y personas cercanas a los damnificados comenzaron una campaña solidaria para ayudarlos a reconstruir la vivienda.

incendio El incendio ocurrió en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora.

La familia necesita ropa de abrigo para estos días tan fríos, frazadas, artículos de higiene y limpieza, mercadería de todo tipo y cualquier elemento necesario en una casa. Están recibiendo donaciones en O’Higgins 3225, a nombre de Julia o José Molina.

Además, quienes puedan colaborar con dinero, pueden hacer una transferencia al alias juliamolina123 (cuenta a nombre de Julia Florencia Molina).