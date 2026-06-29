Se cumplen 40 años del título del Mundial de México 86: las imágenes más memorables

Maradona y su obra cumbre con el Gol del Siglo.

A 40 años de la consagración de Diego Maradona en México 1986.

Cuatro décadas de una gesta irrepetible. El 29 de junio de 1986, la Selección Argentina escribía la página más brillante de su historia futbolística en México. Al vencer 3 a 2 a Alemania Federal, el equipo capitaneado por Diego Armando Maradona y dirigido por Carlos Salvador Bilardo alcanzaba su segunda Copa del Mundo.

La gran final comenzó con la contundencia de un equipo decidido. El cabezazo del recordado José Luis "Tata" Brown a los 23 minutos y una definición magistral de Jorge Valdano a los 55 pusieron un 2 a 0 que parecía definitivo. Sin embargo, el orgullo alemán reaccionó con goles de Rummenigge y Völler tras dos tiros de esquina.

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Cuando el fantasma del alargue acechaba, apareció la magia: un pase entrelíneas de Maradona habilitó a Jorge Burruchaga, quien corrió hacia la inmortalidad para definir cruzado ante la salida de Harald Schumacher a los 85 minutos. El 3 a 2 definitivo selló el destino.

El Mundial de México 1986 no solo se ganó en el marcador, sino también en las pupilas de millones de espectadores a través de momentos icónicos. Sin dudas, la imagen memorable de aquella Copa del Mundo fue la de "La mano de Dios", con el salto desafiante de Maradona ante Peter Shilton en los cuartos de final contra Inglaterra, un gol mitad picardía criolla, mitad milagro.

Además, el Gol del Siglo con la corrida memorable de 60 metros dejando a seis ingleses en el camino. Una obra de arte que transformó el fútbol en poesía visual.

el gol del siglo Maradona y su obra cumbre con el Gol del Siglo.

Asimismo, otras imagenes memorables que dejó aquel Mundial fueron: El "Tata" Brown jugando los últimos minutos con el hombro dislocado y la camiseta rota para meter el dedo pulgar, un símbolo de la entrega de ese plantel. Aunque la postal eterna con Diego Maradona en andas y sosteniendo la Copa del Mundo sobre los hombros de la multitud en un Estadio Azteca rendido a sus pies.

A 40 años de aquella tarde soleada en la Ciudad de México, el valor de ese título se agiganta. Aquella selección viajó a México rodeada de dudas y cuestionamientos políticos y mediáticos, pero blindada por la obsesión táctica de Bilardo y el nivel más alto que un futbolista haya mostrado jamás en un campeonato mundial. Hoy, cuatro décadas después, las gambetas de Diego siguen vivas en cada potrero y el grito de Burruchaga sigue resonando en el alma de los argentinos.

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el gol con la mano La Mano de Dios en México 1986.

Embed - Se cumplen 40 años de la obtención de la Copa del Mundo en México 1986

Homenaje en La Fortaleza: Malvinas, Fiorito y el recuerdo del barrilete cósmico

Asimismo, se realizó en La Fortaleza un partido homenaje al Gol del Siglo, aquella memorable gesta de Diego Armando Maradona contra Inglaterra, en México 1986. Participaron Veteranos de la Guerra de Malvinas, el club Estrellas Unidas de Villa Fiorito y la Selección Argentina senior. El evento combinó la emoción del recuerdo deportivo con el reconocimiento histórico, uniendo las raíces de Diego en Fiorito con el sentimiento nacional de los excombatientes.

El evento fue organizado conjuntamente por el Club Atlético Lanús y la Universidad Nacional de Lanús (UNLA). Con un fin solidario, se solicitó un alimento no perecedero para comedores locales. Durante el acto, se entregaron placas de reconocimiento a excombatientes y representantes del club de Fiorito, donde el astro inició su carrera, marcando una jornada de profunda identidad popular.

lanus veteranos de malvinas Lanús junto a los Veteranos de Malvinas.

Quiénes estuvieron presentes en el estadio de Lanús

El partido contó con la presencia de reconocidos exfutbolistas del seleccionado nacional e íconos de la primera división, entre ellos: José Pepe Basualdo, Ramón Ismael Medina Bello, Jorge Vivaldo, Adrián González, Néstor Lo Tártaro y Luis Escobedo, entre otros.

Por su parte, la comitiva de Fiorito estuvo encabezada por referentes de la institución de la infancia de Diego, como Rubén Miranda y Luis Cuéllar. Además, Nicolás Russo, presidente de Lanús, brindó declaraciones en alusión al evento.