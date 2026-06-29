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29 de junio de 2026
Luz, cámara, acción.

Jennifer Lawrence protagonizará la película "One Month Mark"

La actriz Jennifer Lawrence encabeza el elenco de “One Month Mark”, la nueva película en clave de comedia romántica de Apple TV.

Jennifer lawrence, con nueva película.&nbsp;

Jennifer lawrence, con nueva película. 

Aunque por el momento no se reveló más detalles sobre el resto del elenco ni la fecha de estreno, el anuncio ya despertó expectativa entre los seguidores de Jennifer Lawrence y los amantes de las comedias románticas.

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Una película sobre un amor complicado

La nueva película presentará una historia centrada en dos personas con visiones completamente opuestas sobre el amor y las relaciones.

Por un lado, seguirá a alguien que nunca ha logrado mantener una relación sentimental durante más de un mes. Por el otro, mostrará la vida de una persona que jamás ha pasado más de un mes sin estar involucrada en una relación.

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Jennifer Lawrence protagonizará una nueva película.

Jennifer Lawrence protagonizará una nueva película.

A partir de este contraste, la producción explorará los desafíos, las expectativas y las contradicciones que surgen cuando dos maneras tan diferentes de entender el amor se encuentran. Con una premisa original y un enfoque romántico cargado de humor, la película buscará abordar los vínculos modernos desde una mirada fresca y entretenida.

Con este nuevo proyecto, Apple TV+ suma otra producción de alto perfil a su catálogo, apostando por una de las estrellas más reconocidas de Hollywood para encabezar una historia que promete combinar romance, humor y situaciones tan inesperadas como identificables.

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