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29 de junio de 2026
Todo mal.

El desconsolado llanto de Tamara Paganini en Gran Hermano: "Me quiero ir"

Tamara Paganini se quebró luego de recibir un mensaje de su familia en Gran Hermano y luego de una charla con Santiago del Moro.

La angustia de Tamara Paganini en Gran Hermano.&nbsp;

La angustia de Tamara Paganini en Gran Hermano. 

Tamara Paganini protagonizó el momento más fuerte de la cena que compartieron Santiago del Moro y los participantes de Gran Hermano Generación Dorada. Esto ocurrió cuando escuchó la palabra que le mandaron sus seres queridos se quebró y pidió irse.

Santiago del Moro entró nuevamente a la casa para cenar con los participantes y comunicarles en persona las palabras que sus familias habían elegido para acompañarlos.

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Mientras reina un buen clima, llegó el turno de las palabras que le enviaron a Tamara Paganini. Su familia y su novio eligieron una sola palabra: "Activá".

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Lejos de tomarlo como un aliento, la participante la interpretó como una crítica, como una señal de que su entorno ve que no está dando todo.

"No sé, querrán que me putee más con la gente, la verdad no sé, supongo que me tendré que pelear", dijo Tamara Paganini. "¿Cómo estás Tamara?", le preguntó entonces del Santiago del Moro. La participante respondió nerviosa: "Bien. No, no estoy bien".

"Sos una mujer de acción", le dijo el conductor. "Si, salvo que esté en el fondo del pozo", respondió Tamara Paganini en un momento tenso en Gran Hermano.

La angustia de Tamara Paganini en Gran Hermano

Santiago del Moro siguió con los demás participantes, pero la jugadora no podía calmarse. Sus compañeros intentaban contenerla, pero el llanto no paraba.

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El conductor se detuvo, le preguntó qué le pasaba y ella fue directa: "Me quiero ir. No puedo más, no me enojé con la palabra, no sé qué más hacer".

Santiago del Moro insistió en que todos los que se van de Gran Hermano quieren volver enseguida. Tamara Paganini lo cruzó sin dudar: "A mí no me va a pasar eso". Y deslizó que iría al confesionario a hablar con Gran Hermano para lograr contención.

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